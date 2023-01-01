WebCatalog
Redbook

Redbook

redbookmag.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Yepyeni REDBOOK'a adım atın! İstediğinizden çok daha fazlası var: moda fırsatları, güzellik tüyoları, kilo verme sırları ve daha ucuza daha mutlu olmanın yolları!

Web Sitesi: redbookmag.com

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