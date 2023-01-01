Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde UserVoice çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Müşterilerinizi dinlemenize ve onlara rehberlik etmenize, önemli ürün özelliklerine öncelik vermenize ve verimli bir şekilde yenilik yapmanıza yardımcı olacak B2B kullanıcı geri bildirim yazılımı.

Web Sitesi: uservoice.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, UserVoice ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.