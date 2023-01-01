Alternatifler - RhetorAI
UserTesting
usertesting.com
Human Insight Platformu UserTesting'den çevrimiçi müşteri deneyiminizi geliştirmeye yönelik kullanılabilirlik testi ve araştırma araçları. G2'nin 1 numaralı CX endüstri yazılımı.
Dovetail
dovetail.com
Dovetail, kullanıcı araştırmalarını tek bir yerde saklamanıza, analiz etmenize ve bunlar üzerinde işbirliği yapmanıza yardımcı olarak kalıpları görmenizi, müşteri içgörülerini keşfetmenizi ve daha sonra ne yapacağınıza karar vermenizi kolaylaştırır. Müşterilerimiz arasında Boston Consulting Group, C...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
Userfeel
userfeel.com
Abonelik veya aylık ücret gerektirmeden Kullandıkça Öde Kullanıcı Test Aracı. Test kullanıcısı başına yalnızca 30 ABD Doları tutarındaki yüksek kaliteli test uzmanlarından oluşan panelimizden daha iyi bilgiler edinin.
Marker.io
marker.io
Hataları bildirmek roket bilimi olmamalıdır. Geliştiricileri çılgına çevirmeden, müşterilerinizden ve iş arkadaşlarınızdan web sitesi geri bildirimlerini favori hata izleyicinize alın.
dscout
dscout.com
dscout'un niteliksel araştırma platformu, etkili bir şekilde anlık video yakalamak ve içgörülerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için bir mobil uygulama ve +100 bin istekli katılımcıyı kullanıyor…
Maze
maze.co
Harika ürünler iyi alışkanlıklar üzerine kuruludur. Ürün keşfini sürekli hale getirin. Büyük resmi ve günlük ürün kararlarını, tüm ekibinizin toplayabileceği, kullanabileceği ve harekete geçebileceği kullanıcı içgörüleriyle doğrulayın.
Prolific
prolific.co
İsteğe bağlı, self servis veri toplama. Prolific, çalışmanıza, anketinize veya deneyinize katılacak yüksek kaliteli araştırma katılımcılarını işe almanıza yardımcı olur.
HoneyStack
hockeystack.com
Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN
User Interviews
userinterviews.com
450.000'den fazla incelenmiş tüketici ve profesyonelden oluşan hedef kitlemizden kullanıcıları işe alın veya kendi hedef kitlenizi getirin ve her türlü kullanıcı deneyimi araştırması için bir katılımcı veritabanı oluşturun.
Ruttl
ruttl.com
ruttl, tıpkı statik web siteleri için olan InVision gibi, canlı web siteleri için ücretsiz bir web sitesi geri bildirim aracıdır. Canlı bir web sitesi veya hazırlama bağlantısı üzerinden müşterinizden geri bildirim ve ekibinizden girdiler alabilirsiniz. Size canlı web sitelerini düzenleme, web proje...
Usersnap
usersnap.com
Usersnap, çok yönlü geri bildirim platformuyla işletmenizin müşteri geri bildirimlerinin yardımıyla daha iyi, daha başarılı ürünler ve hizmetler oluşturmasına yardımcı olur. Ürün geliştirme yaşam döngünüz boyunca kullanıcı geri bildirimlerini toplayın. Bedavaya deneyin.
UserZoom
userzoom.com
Kullanıcı deneyimi araştırması doğru yapıldı. UserZoom'un UX Insights Sistemi ile ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca üstün dijital deneyimler sunmak için daha derine, daha hızlı inebilirsiniz.
GetWhy
getwhy.io
Get Why yeni nesil bir içgörü şirketidir. Gen. AI tarafından desteklenen Get Why'ın uçtan uca içgörü platformu, sınıfının en iyisi kalitede tüketici içgörülerini benzeri görülmemiş bir hızda ve geleneksel içgörü şirketlerinin maliyetinin çok altında bir maliyetle sunuyor. Get Why, pazarlama fikriniz...
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
Verilerle desteklenen daha iyi dijital deneyimler oluşturun. Özel kullanıcı araştırma araçları paketimizle web sitesi mimarisinden tasarım prototiplerine kadar her şeyi hızlı ve kolay bir şekilde test edin.
Userbrain
userbrain.com
İlk kullanıcı testinizi birkaç dakika içinde oluşturun, ilk sonuçları birkaç saat içinde alın. Userbrain, ürününüz için neyin işe yarayıp neyin yaramadığını bulmanızı sağlayan hızlı yoldur.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak, karşılaştığınız zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olmaya hazır bir UX araştırma platformudur. Kullanıcılarınızın web siteniz, uygulamanız veya prototipiniz hakkında ne düşündüğünü ve hissettiğini merak ettiyseniz artık tahminde bulunmanıza gerek yok. UXtweak platformunda karmaşık Web Site...
Respondent Researcher
respondent.io
Araştırmacıları katılımcılarla eşleştirmek. Dünya çapında herhangi bir katılımcı kitleyi işe alın veya herhangi bir araştırma yönteminde ücretli araştırma fırsatları bulun.
Discuss
discuss.io
Niteliksel araştırmayı oyunun kurallarını değiştiren üretken yapay zeka destekli içgörülerle ölçeklendirmek için tasarlanan Discuss.io, dünyanın en sevilen pazar araştırma araçlarına ev sahipliği yapar.
Marvin
heymarvin.com
Merhaba, merhaba, tanıştığıma çok memnun oldum. Biz, tüm müşteri bilgilerini merkezileştirmenize ve kullanıcı odaklı ürünler tasarlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış niteliksel bir veri analizi platformu ve araştırma havuzu olan Marvin'iz. Gelişmiş yapay zekayla desteklenen araştırmaların sıkı...
Global App Testing
globalapptesting.com
Global Uygulama Testi, QA, ürün, kullanıcı deneyimi, mühendislik, yerelleştirme ve dijital ekiplerinin 189'dan fazla ülkede, yüzlerce cihaz kombinasyonunda gerçek cihazları gerçek ortamlarda kullanarak test eden 90.000'den fazla profesyonelce incelenmiş profesyonelle ürünlerini ve deneyimlerini test...
Respondent Participant
respondent.io
Araştırmacıları katılımcılarla eşleştirmek. Dünya çapında herhangi bir katılımcı kitleyi işe alın veya herhangi bir araştırma yönteminde ücretli araştırma fırsatları bulun.
Kraftful
kraftful.com
Kraftful, kullanıcılarınızın neye ihtiyaç duyduğunu ve ürününüzü nasıl keyifli hale getirebileceğinizi öğrenmek için kullanıcı geri bildirimlerinin derin yapay zeka analizini sunar.
Userback
userback.io
#1 GÖRSEL KULLANICI GERİ BİLDİRİM PLATFORMU Kullanıcı Geri Bildirimi [@#!#+$?%] Zordur. Bu nedenle 20.000'den fazla yazılım ekibi, geri bildirim döngülerini toplamadan kapatmaya kadar otomatikleştirmek, kolaylaştırmak ve yapılandırmak için Userback'i seçiyor. - Bağlamsal uygulama içi video ve ekra...
Netigate
netigate.net
Netigate, müşterilerden ve çalışanlardan gelen geri bildirimler için kapsamlı bir çözüm sunar. Eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin ve veriye dayalı kararlar alın.
VWO
vwo.com
VWO, hızlı büyüyen şirketlerin deneme ve dönüşüm oranı optimizasyonu için kullandığı pazar lideri A/B test aracıdır.
Howuku
howuku.com
Howuku, ziyaretçi kaydı, ısı haritası, geri bildirim widget'ı, A/B testi vb. ile yüksek performanslı kullanıcı deneyimi oluşturmanıza yardımcı olacak bir dizi araçtır.
SenseCheck
sensecheck.com
The SenseCheck platform gives you objective feedback on your marketing material from our huge panel of experienced professionals. An external perspective that helps you improve your results and avoid expensive failure. Get feedback on any material, eg Websites, Landing Pages, Emails, Ads, Social Med...
Saber Feedback
saberfeedback.com
Simple and flexible feedback tool that sits on your website Open lines of communication with your customers so you can solve problems and boost engagement. Discover urgent bugs, improve your user experience, and make your content QA smoother. All with a simple feedback button you can add to any we...
RapidUsertests
rapidusertests.com
Rapidusertests.com is an online usability service which enables companies to perform quick and easy optimization of their websites and apps. For 69€ per tester, product managers, marketeers and ux designers can get usability feedback to their website or advertisments. Due to an innovative screen rec...
PrepsUs
prepsus.io
User research software helps product managers identify key user problems that will result in desired product and business outcomes
Parative
parative.com
Parative is focused on putting actionable product usage and customer behavior insights into the hands of the employees that need them most – front-line revenue and retention teams – without the need for support from a data team, CDP, or data warehouse. Parative is designed to help teams answer thre...
OpenQ
openq.co
OpenQ powers B2B research operations in one place, fueled by 150M B2B research prospects, searchable and filterable with 20+ granular filters. Through OpenQ CRM, research operation professionals can conduct interviews, manage research panels seamlessly and efficiently with following features provide...
Digsite
digsite.com
Digsite her zaman çevrimiçi kalite konusunda uzman olmuştur ancak müşterilerin artan ve değişen ihtiyaçlarını karşılamak için daha geniş bir çözüme ihtiyaç olduğunu biliyorduk. Çözümün hem niteliksel yineleme hem de niceliksel doğrulama için çok daha akıcı ve entegre bir platform olması gerekiyordu....
Conversion Crimes
conversioncrimes.com
Dönüşüm Suçları, sitenizde veya uygulamanızda kullanıcı deneyimini iyileştirmenin ve dönüşümleri artırmanın en hızlı, en kolay ve en uygun fiyatlı yoludur. Erişilebilir ve uygun maliyetli kullanılabilirlik testleriyle gerçek insanların size neyin yanlış olduğunu ve nedenini göstermesini sağlayın, bö...
Chatty Insights
chattyinsights.com
Müşteri odaklı kararlar için tek gerçek kaynak. Müşteri geri bildirimlerinden, röportajlardan ve daha fazlasından içgörü toplayın ve analiz edin.
BuildUX
buildux.com
BuildUX, UX Yöneticilerini, Mimarları, Araştırmacıları, Tasarımcıları ve Ürün Karar Vericilerini kolektif olarak daha iyi, daha hızlı UX stratejileri oluşturma konusunda güçlendiren türünün ilk örneği, kapsamlı bir SaaS platformudur. İlk sezgisel aracımız Persona Eşleştiricisi aracılığıyla, UX ekipl...
UXTesting
uxtesting.io
UXTesting, geliştiricilere, tasarımcılara ve yöneticilere bir mobil test aracı ve kullanıcı davranışı analizi sunmayı amaçlamaktadır.
UserPeek
userpeek.com
UserPeek, çeşitli ürünlerle gerçek kullanıcı deneyimlerini kaydeden bir platform sağlayarak, uzaktan kullanılabilirlik testleri yürütmek için güçlü bir araç olarak ortaya çıkıyor. Bu sezgisel araç, kullanıcı yolculuğunun filtrelenmemiş bir görünümünü sunar; gelişmiş etiketleme ve açıklama yetenekler...
Qualitative
qualitative.io
Kalitatif, kullanıcı araştırma oturumlarını davet etmeyi, planlamayı ve yürütmeyi son derece kolaylaştırır.
HubUX
hubux.com
HubUX, özel panel yönetimi, video seçme soruları ve anketler dahil niteliksel otomasyon için bir araştırma operasyon platformudur
Glow
glowfeed.com
Glow, eyleme dönüştürülebilir insan içgörüleri toplamayı daha kolay ve daha hızlı hale getiren, sınıfının en iyisi araştırma teknolojisidir. Glow, markaların kategori U&A, hedef kitle analizi, marka sağlığı, konsept testi, pazar içi testler, yatırım getirisi değerlendirmesi, ESG/sürdürülebilirlik te...
Collabito
quallie.com
Çevrimiçi odak grubu yazılımı - canlı sohbetler, günlükler ve tartışma panoları, ilan panoları, forumlar, anketler ve diğer özellikler. Tüm modülleri tek bir araştırma projesinde birleştirebilirsiniz. Nitel araştırma çalışmaları için.
Blitzllama
blitzllama.com
Blitzllama, ürün ekiplerinin daha iyi ürünler oluşturmasına yardımcı olan bir kullanıcı analiz platformudur. Blitzllama'nın üç ürün teklifi var: * Ürün içi anketler, belirli kullanıcıları hedeflemenize ve onların gerçek zamanlı içgörülerini doğrudan ürününüzden yakalamanıza olanak tanır. Ürün içi a...
UX Metrics
uxmetrics.com
UX Metrics olarak, çevrimiçi kullanıcı araştırma araçlarını herkes için erişilebilir hale getirme misyonundayız. Kullanıcı dostu platformumuz, güçlü özelliklerden ödün vermeden, piyasadaki en kolay kart sıralama ve ağaç test aracı olacak şekilde tasarlanmıştır. İster bir UX araştırmacısı, tasarımcıs...
Kantar Marketplace
kantarmarketplace.com
Kantar Marketplace, test etmek, öğrenmek ve daha hızlı hareket etmek isteyen içgörü profesyonelleri, pazarlamacılar ve ajanslar için tasarlanmış otomatik bir pazar araştırma platformudur. Platform, endüstri lideri uzmanlık ve kanıtlanmış metodolojilerden oluşan bir temel üzerine inşa edilmiştir ve s...
Ideally
goideally.com
İdeal olarak markalara konseptleri, fikirleri ve mesajları test etmeleri için isteğe bağlı bilgiler sağlayan bir inovasyon platformudur. İdeal olarak kullanan kişiler, yerleşik üretken yapay zekayı kullanarak fırsatları ortaya çıkarabilecek ve harika fikirler geliştirebilecek. İdeal ile daha fazla k...
Hubble
hubble.team
Hubble, ürün ekiplerinin sürekli olarak kullanıcılardan geri bildirim toplamasına yönelik birleşik bir kullanıcı araştırma yazılımıdır. Hubble, ürün geliştirmenin tüm aşamalarında müşteri içgörülerini toplamak için bağlamsal ürün içi anketler, kullanılabilirlik testleri, prototip testleri ve kullanı...
Zuko
zuko.io
Çevrimiçi bir formu doldurmaya başlayan kişilerin %67'si formu doldurmuyor. Zuko, formunuzu olabilecek en iyi hale getirerek terk edilmeyi azaltmanıza ve dönüşümleri artırmanıza yardımcı olan bir çevrimiçi form + ödeme analizi ve optimizasyon aracıdır. * Ziyaretçilerin formlarınızı ne zaman, nerede ...
UserBob
userbob.com
UserBob, en uygun fiyatlı uzaktan kullanıcı test hizmetidir. UserBob, uygulamanızı veya web sitenizi denemek ve deneyimlerinin ekran görüntüsünü kaydetmek için kullanıcıları işe alacaktır. Bu videoları izlemek, kullanıcılarınızı memnun etmek ve dönüşümleri artırmak için ne gibi değişiklikler yapmanı...
CoNote
conote.ai
CoNote, ekibinizle işbirliği yaparken niteliksel araştırmanızı yazıya döker, analiz eder ve düzenler.
Stomio
stomio.io
Stomio, ürün ekiplerinin ürün geliştirme sırasında beta test aşamasından çıkmalarına yönelik bir SaaS platformudur.
Rally UXR
rallyuxr.com
Rally UXR, Araştırma ve Ürün ekiplerinin kullanıcılarını doğrudan işe almasına, yönetmesine ve onlarla araştırma yürütmesine olanak tanıyan bir Kullanıcı Araştırma CRM'sidir.
PureSpectrum - Marketplace
purespectrum.com
PureSpectrum, eksiksiz bir uçtan uca pazar araştırması ve içgörü platformu sunarak içgörü profesyonellerinin her zamankinden daha verimli ve daha hızlı kararlar almasına yardımcı olur. 2021 Pazarlama Araştırması ve İçgörü Mükemmelliği Ödülleri'nde Yılın MR Tedarikçisi ödülüne layık görülen PureSpect...
PureSpectrum - Insights
purespectrum.com
PureSpectrum, eksiksiz bir uçtan uca pazar araştırması ve içgörü platformu sunarak içgörü profesyonellerinin her zamankinden daha verimli ve daha hızlı kararlar almasına yardımcı olur. 2021 Pazarlama Araştırması ve İçgörü Mükemmelliği Ödülleri'nde Yılın MR Tedarikçisi ödülüne layık görülen PureSpect...
methinks
methinks.io
methinks.io kullanıcı testi, mobil uygulamada yüz yüze görüşmeler sağlar. Nitelikli test uzmanları, anketler, canlı video röportajları, arşivler, ödeme, hepsi bir arada uygulama
Cambri
cambri.io
Cambri, genel merkezi Helsinki ve Stockholm'de ve Avrupa çapında ofisleri bulunan, 2018'de doğmuş küresel bir araştırma ve geliştirme şirketidir. Cambri, ekiplere ürün geliştirme konusunda çevik bir yaklaşım sunarak yalnızca amaca yönelik ve uzun ömürlü ürün ve hizmetleri pazara sunmak için daha baş...
EthOS
ethosapp.com
EthOS, UX Araştırmacılarının ve Pazar Araştırması Ekiplerinin dijital etnografi, mobil günlük çalışmaları ve sohbet tabanlı röportajlar yoluyla bilinmeyeni aydınlatmasına yardımcı olan kapsamlı bir araştırma platformudur. Mobil Etnografyayla Keşfedin * Gerçek dünyadaki kullanım durumlarında ortaya ...
Corus
cor.us
İşletmelerin kararlarını müşteri içgörüleriyle bilgilendirmek için işbirliği yapmasının en kolay yolu. Ekibinizin sizi 135 ülkede 80 milyon kişiyle güvenli ve sorunsuz bir şekilde bağlantıya geçirmesi için iş birliği yapması için tasarlanmış bir platform. Kantitatif pazar araştırması dönemi yapmanın...