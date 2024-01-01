Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

UXReality is an inclusive AI-powered app for creating your own universe of user behavior data. It has all mobile behavior tracking features such as heatmap, gaze plot, emotions, voice, scroll and click flows recordings with webcam Eye Tracking, Emotion Measurement, and Surveys.

Kategoriler :

Web Sitesi: uxreality.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, UXReality ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.