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Kantar Marketplace

Kantar Marketplace

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Web Sitesi: kantarmarketplace.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Kantar Marketplace çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kantar Marketplace, test etmek, öğrenmek ve daha hızlı hareket etmek isteyen içgörü profesyonelleri, pazarlamacılar ve ajanslar için tasarlanmış otomatik bir pazar araştırma platformudur. Platform, endüstri lideri uzmanlık ve kanıtlanmış metodolojilerden oluşan bir temel üzerine inşa edilmiştir ve sonuçları günler değil, saatler içinde teslim eder. Hem anket hem de yapay zeka tabanlı araştırma çözümleri dahil olmak üzere çeşitli tüketici içgörü araçlarına sahiptir. Sınıfının en iyisi analitik kontrol panellerimiz görünümünüzü kontrol etmenizi sağlar, böylece sonuçlarınızı zahmetsizce yorumlayabilirsiniz. Sonuçları testlerle veya normlarımızla karşılaştırın. Platform ihtiyaçlarınıza göre esneyecek şekilde tasarlanmıştır; böylece self servis, rehberli self servis ve uzman hizmet seçenekleri arasından seçim yaparak her proje için doğru miktarda destekten yararlanabilirsiniz. Dünya çapında 70'ten fazla pazarda mevcuttur.

Kategoriler:

Productivity
Kullanıcı Araştırma Yazılımı

Web Sitesi: kantarmarketplace.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kantar Marketplace ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

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Dovetail

Dovetail

dovetail.com

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Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

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hginsights.com

Trading Terminal

Trading Terminal

tradingterminal.com

PureSpectrum - Marketplace

PureSpectrum - Marketplace

purespectrum.com

Modello

Modello

modello.my

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Greenspace

Greenspace

greenspacehealth.ca

Morning Consult

Morning Consult

morningconsult.com

Spark Chart

Spark Chart

sparkchart.com

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