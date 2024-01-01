Kantar Marketplace, test etmek, öğrenmek ve daha hızlı hareket etmek isteyen içgörü profesyonelleri, pazarlamacılar ve ajanslar için tasarlanmış otomatik bir pazar araştırma platformudur. Platform, endüstri lideri uzmanlık ve kanıtlanmış metodolojilerden oluşan bir temel üzerine inşa edilmiştir ve sonuçları günler değil, saatler içinde teslim eder. Hem anket hem de yapay zeka tabanlı araştırma çözümleri dahil olmak üzere çeşitli tüketici içgörü araçlarına sahiptir. Sınıfının en iyisi analitik kontrol panellerimiz görünümünüzü kontrol etmenizi sağlar, böylece sonuçlarınızı zahmetsizce yorumlayabilirsiniz. Sonuçları testlerle veya normlarımızla karşılaştırın. Platform ihtiyaçlarınıza göre esneyecek şekilde tasarlanmıştır; böylece self servis, rehberli self servis ve uzman hizmet seçenekleri arasından seçim yaparak her proje için doğru miktarda destekten yararlanabilirsiniz. Dünya çapında 70'ten fazla pazarda mevcuttur.

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