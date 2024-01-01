Alternatifler - Kantar Marketplace

UX Sniff

uxsniff.com

Oturum kayıtlarını bağımsız olarak analiz eden ve anormal tıklama modellerini belirleyen yapay zeka destekli bir araç olan UXsniff ile web sitenizin kullanıcı deneyimini iyileştirin ve dönüşümleri artırın. UXsniff'in sanal UX analistiniz olmasına izin verin, sitenizin kullanıcı deneyimini ve dönüşüm...