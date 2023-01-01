WebCatalog
Optimal Workshop

Optimal Workshop

optimalworkshop.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Optimal Workshop çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Verilerle desteklenen daha iyi dijital deneyimler oluşturun. Özel kullanıcı araştırma araçları paketimizle web sitesi mimarisinden tasarım prototiplerine kadar her şeyi hızlı ve kolay bir şekilde test edin.

Web Sitesi: optimalworkshop.com

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