Alternatifler - Optimal Workshop
UserTesting
usertesting.com
Human Insight Platformu UserTesting'den çevrimiçi müşteri deneyiminizi geliştirmeye yönelik kullanılabilirlik testi ve araştırma araçları. G2'nin 1 numaralı CX endüstri yazılımı.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
Userfeel
userfeel.com
Abonelik veya aylık ücret gerektirmeden Kullandıkça Öde Kullanıcı Test Aracı. Test kullanıcısı başına yalnızca 30 ABD Doları tutarındaki yüksek kaliteli test uzmanlarından oluşan panelimizden daha iyi bilgiler edinin.
dscout
dscout.com
dscout'un niteliksel araştırma platformu, etkili bir şekilde anlık video yakalamak ve içgörülerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için bir mobil uygulama ve +100 bin istekli katılımcıyı kullanıyor…
Maze
maze.co
Harika ürünler iyi alışkanlıklar üzerine kuruludur. Ürün keşfini sürekli hale getirin. Büyük resmi ve günlük ürün kararlarını, tüm ekibinizin toplayabileceği, kullanabileceği ve harekete geçebileceği kullanıcı içgörüleriyle doğrulayın.
Prolific
prolific.co
İsteğe bağlı, self servis veri toplama. Prolific, çalışmanıza, anketinize veya deneyinize katılacak yüksek kaliteli araştırma katılımcılarını işe almanıza yardımcı olur.
User Interviews
userinterviews.com
450.000'den fazla incelenmiş tüketici ve profesyonelden oluşan hedef kitlemizden kullanıcıları işe alın veya kendi hedef kitlenizi getirin ve her türlü kullanıcı deneyimi araştırması için bir katılımcı veritabanı oluşturun.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap, çok yönlü geri bildirim platformuyla işletmenizin müşteri geri bildirimlerinin yardımıyla daha iyi, daha başarılı ürünler ve hizmetler oluşturmasına yardımcı olur. Ürün geliştirme yaşam döngünüz boyunca kullanıcı geri bildirimlerini toplayın. Bedavaya deneyin.
UserZoom
userzoom.com
Kullanıcı deneyimi araştırması doğru yapıldı. UserZoom'un UX Insights Sistemi ile ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca üstün dijital deneyimler sunmak için daha derine, daha hızlı inebilirsiniz.
Userbrain
userbrain.com
İlk kullanıcı testinizi birkaç dakika içinde oluşturun, ilk sonuçları birkaç saat içinde alın. Userbrain, ürününüz için neyin işe yarayıp neyin yaramadığını bulmanızı sağlayan hızlı yoldur.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak, karşılaştığınız zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olmaya hazır bir UX araştırma platformudur. Kullanıcılarınızın web siteniz, uygulamanız veya prototipiniz hakkında ne düşündüğünü ve hissettiğini merak ettiyseniz artık tahminde bulunmanıza gerek yok. UXtweak platformunda karmaşık Web Site...
Respondent Researcher
respondent.io
Araştırmacıları katılımcılarla eşleştirmek. Dünya çapında herhangi bir katılımcı kitleyi işe alın veya herhangi bir araştırma yönteminde ücretli araştırma fırsatları bulun.
Discuss
discuss.io
Niteliksel araştırmayı oyunun kurallarını değiştiren üretken yapay zeka destekli içgörülerle ölçeklendirmek için tasarlanan Discuss.io, dünyanın en sevilen pazar araştırma araçlarına ev sahipliği yapar.
Marvin
heymarvin.com
Merhaba, merhaba, tanıştığıma çok memnun oldum. Biz, tüm müşteri bilgilerini merkezileştirmenize ve kullanıcı odaklı ürünler tasarlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış niteliksel bir veri analizi platformu ve araştırma havuzu olan Marvin'iz. Gelişmiş yapay zekayla desteklenen araştırmaların sıkı...
Respondent Participant
respondent.io
Araştırmacıları katılımcılarla eşleştirmek. Dünya çapında herhangi bir katılımcı kitleyi işe alın veya herhangi bir araştırma yönteminde ücretli araştırma fırsatları bulun.
Userback
userback.io
#1 GÖRSEL KULLANICI GERİ BİLDİRİM PLATFORMU Kullanıcı Geri Bildirimi [@#!#+$?%] Zordur. Bu nedenle 20.000'den fazla yazılım ekibi, geri bildirim döngülerini toplamadan kapatmaya kadar otomatikleştirmek, kolaylaştırmak ve yapılandırmak için Userback'i seçiyor. - Bağlamsal uygulama içi video ve ekra...
Netigate
netigate.net
Netigate, müşterilerden ve çalışanlardan gelen geri bildirimler için kapsamlı bir çözüm sunar. Eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin ve veriye dayalı kararlar alın.
VWO
vwo.com
VWO, hızlı büyüyen şirketlerin deneme ve dönüşüm oranı optimizasyonu için kullandığı pazar lideri A/B test aracıdır.
Loop11
loop11.com
Loop11 is a UX research and testing platform that automates user research to deliver insights to improve digital user experiences. The platform allows you to quickly set up and run user experience tests on any website or domain, including live websites, prototypes, your competitor's website, and mor...
YoHe
yohe.io
YoHe is a platform that has all the feedback tools that you need. We help to find out about all the problems that your clients experience while using your service. YoHe is also a team of experts who can highlight the most critical issues, prioritize them and come up with solutions. Collect feedback ...
Betafi
betafi.co
Betafi makes it easy to capture user feedback with help of timestampped notes and the ability to instantly tag key feedback points. Your interview questions are also available within Betafi, so you don't have to switch windows to look for them and ensure you have not missed asking some important que...
Field Agent
fieldagent.net
The Field Agent B2B MarketPlace connects brands, retailers, and agencies with customers across the country and around the world to help you win at retail. Our suite of fast, affordable retail-success products provides clients a distinct advantage in serving shoppers, outmaneuvering competitors, and ...
Remesh
remesh.ai
Remesh is an agile research platform that allows you to have a live conversation with your audience at scale, using AI to analyze and organize their responses in real-time. Gain fast, frequent, and efficient insights and make decisions with confidence.
Purlem
purlem.com
Strengthen relationships with your customers by creating a unique webpage for every person on your list, allowing you to engage with them on a personalized 1:1 level. We are a simple, cost-effective bridge to the brave new world of personalized marketing.
Highlight
letshighlight.com
Highlight's in-home product testing platform helps global and emerging CPG brands innovate, test, and successfully launch new physical consumer products including food and beverages, beauty and personal care products, products for kids and pets. Highlight exists to build better products for people a...
PlaybookUX
playbookux.com
PlaybookUX enables businesses to make data-driven decisions from relevant data sources. Its software platform allows you to access current or prospective customers to provide feedback on business concepts, product features, and marketing direction.
Tetra Insights
tetrainsights.com
Tetra’s platform provides features and benefits designed for insight-driven enterprises, including: - Single source of truth for all customer audio and video - Upload and sync large video files from any source - Robust research and insight repository - Automated transcription for all uploaded files ...
Great Question
greatquestion.co
Great Question is the home of UX research for best-in-class teams like Canva, Drift, and Brex. Recruit research participants, conduct user interviews, surveys, and focus groups, and say thanks with global incentives. Then store, analyze, and share all of your insights, highlights, reels, recordings,...
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS is the crowdsourcing platform for effective testing and real insights Launch effective testing. Engage a real crowd of skilled humans. Get powerful insights and answers at any time needed. With UNGUESS you have much more than a crowdtesting platform: it’s everything your digital solutions de...
Ethnio
ethn.io
Ethnio is a UX research recruiting, scheduling, incentives, and participant management CRM. The most powerful user research CRM, Ethnio was built by UX Researchers to cover all your research operations needs
YOMO
yomoai.com
YOMO is an innovative AI-driven SaaS platform engineered to revolutionize the way businesses interact with and benefit from their meetings. It stands out as a comprehensive solution for enhancing meeting productivity and decision-making in the SaaS and startup sectors. At its core, YOMO offers seaml...
Lightster
lightster.co
Lightster is the only platform that instantly surrounds you with potential customers that can test your product, tell you about their pain-points, and give you their feedback. What you can do on Lightster: - Conduct customer discovery sessions. - Test product designs & prototypes. - Brainstorm ideas...
NEXT
nextapp.co
NEXT, müşteri etkileşimlerini ürün içgörülerine dönüştüren yapay zeka destekli bir ürün keşif platformudur. NEXT, müşteri etkileşimlerini toplar, bu etkileşimleri doğru bir şekilde anlar ve ekiplerin günlük ürün kararlarını ve büyük resim fikirlerini doğrulamak için kullandığı kanıta dayalı öngörüle...
UXArmy
uxarmy.com
UXArmy bir kullanıcı araştırma platformudur. UXArmy ile bir kullanıcı testinin oluşturulması dakikalar alır ve testin başlatılmasından birkaç saat sonra kullanıcı yanıtları gelmeye başlar. UXArmy Çevrimiçi Kullanılabilirlik Testi, test uzmanları kendileri için belirlediğiniz talimatları ve görevleri...
Lyssna
app.lyssna.com
Lyssna (formally UsabilityHub) is a remote user research platform that allows companies to recruit, research, interview and understand their audiences so they can create better experiences. The best teams use Lyssna so they can deeply understand their audience and move in the right direction — faste...
PickFu
pickfu.com
Create polls to test your product designs, images and copy to find out which version your target market likes best. Whether you’re an Amazon seller, e-commerce store, mobile app developer, book author, or entrepreneur, PickFu can help you make data-driven decisions. Here are just some of the ways yo...
Wynter
wynter.com
Wynter size hedef müşterilerinizden geri bildirim verir. B2B SaaS ICP'lerinizin neler olduğunu öğrenin: ⦿ düşündükleri ve istedikleri, dertleri, arzu edilen kazanımları ve yapılması gereken işler nelerdir ⦿ pazarlama ve ürün mesajlarınızın onlar üzerinde nasıl yankı uyandırdığı Wynter, B2B şirketler...
Forsta
forsta.com
Bir Press Ganey şirketi olan Forsta, CX (Müşteri Deneyimi), Çalışan Deneyimi (EX), Pazar Araştırması arasındaki siloları parçalayan kapsamlı bir Deneyim ve Araştırma Teknolojisi platformu olan HX (İnsan Deneyimi) Platformunu güçlendiriyor; izleyicilerinin deneyimlerini daha derin ve daha eksiksiz bi...
Plotline
plotline.so
Plotline, tüketici internet şirketlerine yönelik bir uygulama içi etkileşim platformudur. Ürün ve pazarlama ekipleri, özelliklerin benimsenmesini geliştirmek ve dönüşümleri artırmak için son derece özelleştirilebilir uygulama içi mesajları veya uyarıları yapılandırabilir. Tamamen kodsuz.
Indeemo
indeemo.com
Yapay zeka destekli, anlık video araştırma platformumuz, MR, UX ve CX ekiplerinin günlük yaşam bağlamında insanları, ürünleri ve deneyimleri anlamasını sağlar. Desteklediğimiz Araştırmacılar, Tasarımcılar ve Ürün Yöneticileri Indeemo'yu B2C ve B2B bağlamlarında çeşitli Keşif Araştırması metodolojile...
Upsiide
upsiide.com
Upsiide, Dig Insights'taki tüketici uzmanları tarafından oluşturulan ve sürekli olarak geliştirilen bir SaaS platformudur. Upsiide, inovasyon fikirlerinizi daha verimli ve etkili bir şekilde geliştirmenize ve doğrulamanıza olanak tanır. ... Daha Fazla Göster İnovasyon süreçlerini Upsiide platformuna...
Survicate
survicate.com
Müşteri geri bildirimlerini geniş ölçekte, haftalar değil dakikalar içinde toplamanıza olanak tanıyan Zahmetsiz Anket Yazılımı. Çünkü müşteri geri bildirimi bu kadar karmaşık olmamalı. Survicate, zahmetsiz kurulum, özelleştirme ve entegrasyon açısından yüksek puan aldı.
WEVO
wevo.ai
Hedef kitlenizi kullanan WEVO, dönüşüm engellerini belirleyen ve Canlı Yayın Öncesi web sitesi dönüşümünü artırmak için öneriler sunan tek araçtır. Daha doğru kullanıcı geri bildirimleriyle doğru müşteri deneyimlerini daha hızlı oluşturun.
Sprig
sprig.com
Sprig - eski adıyla UserLeap. Hızlı ve güvenilir bağlam içi kullanıcı araştırması. Sprig'in hedefe yönelik mikro anketleri, video soruları ve daha fazlasıyla kullanıcı araştırmasının erkenden ve sıklıkla yapılmasını sağlayın.
Qualaroo
qualaroo.com
Qualaroo, anketlerle kullanıcı geri bildirimi toplama sürecini basitleştirir. Müşterilerinizden uygulanabilir UX Analizleri almak için bugün kaydolun