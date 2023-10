Zendesk Inc. è una società americana di software per il servizio clienti con sede a San Francisco, California, USA. È quotato alla Borsa di New York con il simbolo ZEN ed è un componente dell'indice Russell 2000. Fondata nel 2007 a Copenaghen, in Danimarca, Zendesk ha 2.000 dipendenti e nel 2017 serve 119.000 clienti paganti in 150 paesi e territori.

Sito web: zendesk.com

