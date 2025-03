Helpdesk-Software - Beliebteste Apps - Vereinigte Staaten

Insightly

insightly.com

Insightly ist das moderne, erschwingliche CRM, das Teams lieben. Es ist benutzerfreundlich, einfach anzupassen und passt sich dem Wachstum von Unternehmen an, wodurch häufige Probleme gelöst werden, die mit älteren CRMs nicht gelöst werden können. Insightly hilft Teams beim Aufbau und der Umsetzung einer Vertriebspipeline, der Steigerung der Produktivität und dem Aufbau dauerhafter Kundenbeziehungen. Zentralisieren und verwalten Sie alle Ihre Kunden-, Vertriebs- und Geschäftsdaten – Leads, Kontakte, E-Mails, Ereignisse, Angebote, Projekte, Aufgaben, Chancen und Geschäftsberichte – in einem benutzerfreundlichen, flexiblen und sicheren CRM, das mit Ihrem Unternehmen skaliert . Steigern Sie die Vertriebseffizienz und -transparenz mit den unternehmenstauglichen Produkt-, Preisbuch- und Angebotsfunktionen (PPQ) von Insightly. Suchen, verfolgen und verwalten Sie schnell Millionen verschiedener Produkte und Dienstleistungen direkt auf der Insightly-Plattform. Verknüpfen Sie Produkte und Dienstleistungen mit individuellen Möglichkeiten und eliminieren Sie so menschliche Fehler, Engpässe und Inkonsistenzen. Mit PPQ von Insightly können Ihre Außendienstteams mit nur wenigen Klicks individuelle Angebote, Verträge und Vorschläge für ihre Verkaufschancen erstellen. Genießen Sie die vollständige Kontrolle und Transparenz darüber, was Sie an wen, wann und zu welchem ​​Preis verkaufen. Nutzen Sie die benutzerdefinierten Objekte und Apps von Insightly, um Arbeitsabläufe und Prozesse an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen und -präferenzen anzupassen und so eine hohe Akzeptanz und Zufriedenheit sicherzustellen. Nutzen Sie AppConnect, um Insightly mit mehr als 500 beliebten Apps zu integrieren. Zu den nativen CRM-Integrationen von Insightly gehören: Gmail, Google Workspace und Google Apps, Google Drive, Quickbooks, Online, Xero, Slack, Dropbox, Box, MailChimp, Evernote, Zapier, Facebook, Lead Ads und mehr ... Verwalten Sie alles unterwegs mit preisgekrönten mobilen Anwendungen für Android und iOS. Scannen Sie Visitenkarten und laden Sie alle Informationen mit einem Klick hoch, aktualisieren Sie Projekte und Datensätze in Echtzeit und ermöglichen Sie Ihrem Außendienstteam, Verkaufschancen direkt am Standort des Kunden zu erstellen und zu aktualisieren. Insightly CRM-Kunden sind in jeder Branche leistungsstark und können Begleitprodukte für Marketingautomatisierung, Kundenservice und Integrationen auf derselben Plattform hinzufügen.