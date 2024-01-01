برامج أبحاث المستخدم - التطبيقات الأكثر شعبية

لكي يتم تصنيف المنتج ضمن بحث المستخدم، يجب أن يكون المنتج: توفير أدوات لإشراك العملاء و/أو الزوار في تفاعلات العلامة التجارية الواقعية رقميًا أو شخصيًا أو مزيجًا من الاثنين معًا. تمكين استهداف العملاء/المستخدمين الحاليين للحصول على تعليقات أو جمع تعليقات من الجماهير الخارجية. اسمح بالحصول على تعليقات فورية لجمع الآراء في الوقت المناسب حول جوانب محددة من رحلة المشتري والظروف الفردية. قم بتضمين الميزات أو التكامل مع الأدوات التي تساعد في وضع العلامات على المقابلات الفردية والإجابات وفرزها ومشاركتها للتحليل، مما يسهل قرارات التحسين المستنيرة من قبل المؤسسات.