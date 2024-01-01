WebCatalog

UXReality

UXReality

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: uxreality.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من UXReality على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

UXReality is an inclusive AI-powered app for creating your own universe of user behavior data. It has all mobile behavior tracking features such as heatmap, gaze plot, emotions, voice, scroll and click flows recordings with webcam Eye Tracking, Emotion Measurement, and Surveys.

الفئات:

Productivity
برامج أبحاث المستخدم

الموقع الإلكتروني: uxreality.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ UXReality. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Marker.io

marker.io

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dscout

dscout.com

Maze

Maze

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RealEye

realeye.io

Vowel

Vowel

vowel.com

Session Rewind

Session Rewind

sessionrewind.com

Essense

Essense

essense.io

methinks

methinks

methinks.io

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