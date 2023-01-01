WebCatalog
Optimal Workshop

Optimal Workshop

optimalworkshop.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Optimal Workshop على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

بناء تجارب رقمية أفضل، مدعومة بالبيانات. قم باختبار أي شيء بسرعة وسهولة بدءًا من بنية موقع الويب وحتى تصميم النماذج الأولية باستخدام مجموعتنا من أدوات بحث المستخدم المتخصصة.

الموقع الإلكتروني: optimalworkshop.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Optimal Workshop. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Criteria

Criteria


Docollab

Docollab

docollab.com

BentoBox

BentoBox

getbento.com

Marvel

Marvel


Context.ai

Context.ai

with.context.ai

GenRocket

GenRocket

genrocket.com

TapClicks

TapClicks

tapclicks.com

UserReport

UserReport

userreport.com

Octopus.do

Octopus.do

octopus.do

Make

Make

make.com

Heap

Heap

heap.io

Avo

Avo

avo.app

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية