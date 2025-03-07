ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تتيح برامج الدردشة المباشرة للشركات التواصل مع زوار موقع الويب في الوقت الفعلي من خلال نوافذ الدردشة. يمكن لممثلي خدمة العملاء استخدام هذا البرنامج لمساعدة المستخدمين في طرح الأسئلة حول المنتجات أو التنقل في الموقع. يمكن لوكلاء الدعم بدء التفاعلات مع مربعات الدردشة المنبثقة أو انتظار وصول الزائرين لاستفساراتهم. تشمل الميزات الرئيسية إعداد التقارير والتحليلات وإشعارات الدردشة التفاعلية وأرشفة المحادثات. تساعد هذه الأداة فرق خدمة العملاء على الاستجابة بسرعة للاستفسارات، وتسمح لموظفي تطوير الأعمال بإشراك العملاء المتوقعين الذين يصعب الوصول إليهم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتمكن الموظفين الإداريين في قطاع التعليم من التواصل مع الطلاب المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج وظيفة الدردشة المباشرة في أنواع البرامج الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية وحلول مكتب المساعدة.
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Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Intercom
intercom.com
Intercom هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة عملاء سلسة عبر الأتمتة والدعم البشري ، مما يوفر زيادة رضا العملاء مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا حيث يتم حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم الإنسان ، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات العملاء ذات القيمة الأعلى. تعتمد أكثر من 25000 منظمة عالمية ، بما في ذلك شركة Atlassian و Amazon و Lyft Business ، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. يتم استخدام منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتمكين التفاعلات مع أكثر من 600 مليون مستخدم شهريًا نشطًا. تأسست في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رأس المال الاستثماري ، بما في ذلك Kleiner Perkins و Bessemer Venture Partners و Social Capital ، Intercom في مهمة لجعل أعمال الإنترنت شخصية.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة يعمل من الذكاء الاصطناعى يسهل إعداده واستخدامه وحجمه. يعمل Zendesk Solution خارج الصندوق ، ويسهل تعديله في حالة التغيير ، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المتطور لفرق الخدمة على حل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بنيت على مليارات من تفاعلات CX ، يمكن الاستفادة من Zendesk AI عبر تجربة الخدمة بأكملها من الخدمة الذاتية ، إلى الوكلاء ، إلى المشرفين ، لمساعدتك على النمو والعمل بفعالية على نطاق واسع. Zendesk يمكّن الوكلاء من الأدوات والرؤى والسياق الذي يحتاجونه إلى تقديم تجربة خدمة مخصصة على أي قناة ، سواء كانت رسائل اجتماعية أو هاتف أو بريد إلكتروني. يجمع Zendesk بين كل ما يحتاجه فريق الخدمة - بدءًا من المحادثات الشخصية وإدارة الحالات في كل مكان ، إلى تدفقات سير العمل التي تعمل بالطاقة AI ، وأتمتة ، وسوق مكون من 1200 تطبيق - يتم تحميصها جميعها تحت سقف واحد. وحلنا سهل التنفيذ والضبط على الطيران ، وتحرير الفرق من المطالبة بها والمطورين والشركاء باهظا لإجراء تغييرات مستمرة. في Zendesk ، نحن في مهمة لتبسيط تعقيد العمل وجعل من السهل على الشركات إنشاء اتصالات ذات معنى مع العملاء. من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة ، نعتقد أن تجارب العملاء الذكية والمبتكرة يجب أن تكون في متناول كل شركة ، بغض النظر عن حجمها أو الصناعة أو الطموح. يخدم Zendesk أكثر من 130 ألف علامة تجارية عالمية عبر العديد من الصناعات بأكثر من 30 لغة. يقع Zendesk في سان فرانسيسكو ، ويدير مكاتب في جميع أنحاء العالم.
Freshdesk
freshdesk.com
يساعد FreshDesk (منتج من FreshWorks Inc.) الشركات على فرحة عملائها دون عناء مع البرامج الحديثة والبديهية لدعم العملاء. يقوم FreshDesk بتحويل الطلبات القادمة عبر البريد الإلكتروني والويب والهاتف والدردشة والرسائل والاجتماعية إلى تذاكر ، وتوحيد حل التذاكر عبر القنوات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن إمكانات الأتمتة القوية وقدرات الذكاء الاصطناعي مثل أتمتة تعيين التذاكر ، وتحديد أولويات التذاكر ، ومساعدة الوكيل ، وحتى إرسال الاستجابات المعلبة ، تساعد على تبسيط عملية الدعم. يعزز FreshDesk أيضًا تعاون الفريق ، ويتكامل مع مجموعة من أدوات الطرف الثالث ، ويوفر قدرات دعم تنبؤية وإدارة الخدمات الميدانية. توفر ميزات التقارير والتحليلات رؤى مطلوبة لتنمية الأعمال.
Zoho Desk
zoho.com
يمكن لـ Zoho Desk مساعدة الشركات على إدارة اتصالات العملاء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة ونص الرسائل القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. يساعدك أيضًا على تعيين مكالمات لوكلائك بناءً على قسمهم أو فريقهم ، وتوجيه المكالمات تلقائيًا إلى الوكلاء الذين يعرفه العميل ، ويمكنك من الحفاظ على تناسق الخدمة لبناء علاقات عصيدة ذات معنى. قم بتوصيل رقم خدمة العملاء الخاص بك مع مكتب Zoho ، وقم بإجراء/تلقي المكالمات داخل التطبيق.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center هو حل مشاركة العملاء في كل مكان مع Voice و 30+ قناة رقمية ، وخيارات AI المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات ، وأدوات التوعية الاستباقية ، والوكلاء الافتراضيين الذكيين الذين يفهمون نية العميل. إنه يوفر أكثر من 300 تكامل مسبقًا (بما في ذلك CRMS الرائدة) وحل إدارة مشاركة القوى العاملة المتكاملة والمواد المتكاملة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية. تم دمج RingCentral Contact Center بإحكام مع حل RingCentral MVP ، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسة والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تمكن من التعاون السلس متعدد الوظائف.
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. CallRail هي منصة المعلومات الرائدة التي تسهل على الشركات من جميع الأحجام التسويق بثقة. تخدم حلول CallRail أكثر من 200000 شركة حول العالم، وتساعد الشركات على تتبع وإسناد كل عميل محتمل إلى رحلتها التسويقية، والتقاط وإدارة كل مكالمة ورسالة نصية ودردشة ونموذج، واستخدام الرؤى في الوقت الفعلي لتحسين تسويقها.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias هي منصة خدمة عملاء فريدة من نوعها مصممة خصيصًا لشركات التجارة الإلكترونية لتقديم خدمة عملاء دون عناء في كل مرحلة من مراحل النمو. باستخدام الأتمتة المتطورة وقدرات الذكاء الاصطناعى ، أحدث Gorgias ثورة في كيفية قيام المتاجر عبر الإنترنت بتبسيط رحلة العميل بدعم Omnichannel ، والدردشة ، والماكرو ، والقواعد ، وأداء الدعم ، وإحصائيات الإيرادات. يخدم Gorgias حاليًا أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من 13000 من التجار في مساحة التجارة الإلكترونية ، بما في ذلك ستيف مادن ، Glossier ، Brütmate ، و Tushy. تفخر Gorgias بأن تكون شركة B معتمدة وهي رائدة في ممارسات العمل المستدامة والمنصفة.
Help Scout
helpscout.com
تم تصميم Help Scout مع وضع عملائك في الاعتبار. قم بتوفير البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة مع لمسة شخصية ، وقم بتوصيل محتوى المساعدة بشكل صحيح حيث يحتاج عملاؤك ، كل ذلك في مكان واحد ، وكل ذلك بسعر واحد منخفض. تجربة العملاء بسيطة والموظفين التدريبيين غير مؤلمون ، ولكن Help Scout لا يزال لديه جميع الميزات القوية التي تحتاجها لتوفير دعم كبير على نطاق واسع. مع أفضل الإبلاغ في الفصل ، وقاعدة المعرفة المتكاملة ، و 50+ تكامل وواجهة برمجة التطبيقات القوية ، تتيح Scout أن يركز فريقك على ما يهم حقًا: عملائك. يتم الوثوق بالمساعدة من قبل أكثر من 12000 عميل في أكثر من 140 دولة ، بما في ذلك المخزن المؤقت ، Grubhub ، Angellist ، و Timbuk2.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
Consolto
consolto.com
أمل Consolto هو أنه من خلال حل المؤتمرات الذي يركز على SMB ، يمكن لأي شخص تقديم تأثيرات رقمية عالية التأثير والفردية التي تتجاوز تلك التي توفرها المنظمات الكبيرة. المشكلة وفقًا لموقع Consolto.com ، يمكن أن يكون إعداد VideoChat مع عميل الآن عملية محرجة إلى حد ما مع حلول حالية مثل Zoom أو Skype أو Google Hangouts التي لم يتم تصميمها لسيناريوهات العميل. أنها تتطلب إما: نوع من تثبيت العميل - Bummer. بيانات اعتماد اسم المستخدم/كلمة المرور - أين هي كلمة المرور الرتق؟ إرسال رابط أو بريد إلكتروني للتواصل مع العملاء المحتملين - مملة. إضافة إلى جهات الاتصال - الخصوصية أي شخص؟ القليل أو معدوم إمكانات. كيف من المفترض أن ينجز أي عمل تجاري؟ هناك جانب مهم آخر يتم معالجته بشكل سيء من خلال هذه الحلول وهو قدرتها على إدارة الجلسات. على سبيل المثال ، لا يحفظ Zoom نصوصًا من الدردشات ، لذا تُفقد ملاحظات ورؤى مهمة مكتوبة أثناء الجلسات. هذه الأنواع من الحلول تجعل من الصعب إدارة جلسات المبيعات أو الاستشارة. يرى Consolto أن حلهم هو VCRM-منصة لإدارة علاقات العملاء القائمة على VideoChat تم تصميمها لتعزيز تفاعلات العمل. إنه يتيح مجهول الهوية ، بدون اتصال (دون تبادل تفاصيل الاتصال) ، والاحتكاك (بدون تنزيلات ، لا بيانات اعتماد) الاتصال في الوقت الفعلي عبر الفيديو. منتجهم متاح إما كعامل موقع ويب أو رابط مباشر ممكّن من خلال صفحة شخصية. تم تحسينه بالكامل لاحتياجات SMBs و Freelancers ، فإن حل Consolto سهل التثبيت (سطر واحد فقط من التعليمات البرمجية) ينشر قائمة رائعة من وظائف التأثير العالي التي تبسط إدارة تفاعلات أعمال VideoChat. تشمل هذه الوظائف جدولة الاجتماعات ، الفواتير والمدفوعات داخل التطبيق ، المذكرات ، نسخ الجلسة (قريبًا) ، إشعارات المتابعة التي تشبه CRM ، تحليلات العميل والرسائل المستمرة ، على سبيل المثال لا الحصر.
LiveCaller
livecaller.io
يؤدي الافتقار إلى قنوات الاتصال على مواقع الويب إلى تقلب العملاء، وانخفاض معدل رضا العملاء، ونجاح العملاء من الحد الأدنى إلى الصفر، بالإضافة إلى أن القيمة المحتملة للمكالمات الصوتية بنقرة واحدة للشركات عبر الصناعات ضخمة، لذلك يقوم LiveCaller بشكل أساسي بحل هذه المشكلات من خلال تقديم حل الكل في واحد ، الذي يجمع بين قنوات الاتصال المختلفة (الاتصال عبر الويب، والدردشة، ورد الاتصال، وتطبيقات المراسلة الاجتماعية) في منصة واحدة.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse هي منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني الشاملة التي توفر الشركات الصغيرة ورجال الأعمال والمدربين والمسوقين بأدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم ، والتفاعل مع المشتركين ، وتحويل المشتركين إلى العملاء الذين يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة ، يختار عملاؤنا getResponse لحلنا سهل الاستخدام ، ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، والأدوات القوية التي تتجاوز التسويق عبر البريد الإلكتروني-مع الأتمتة ، ونمو القائمة ، وأدوات اتصال إضافية مثل الندوات عبر الإنترنت والعيش الدردشات لمساعدة الشركات على بناء علامتها التجارية الشخصية ، وبيع منتجاتها وخدماتها ، وبناء مجتمع. هل تحتاج إلى منصة أكثر تقدما؟ GetResponse Max و Max² هما حلول للمطالبين بالمستخدمين الذين يبحثون عن ميزات التسويق المتقدمة والدعم الموثوق به.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف، والاقتراع المباشر، والدردشة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، والتعرف على الإيماءات • السماح للحاضرين بالاستماع بلغتهم المفضلة مع المترجمين الفوريين الموجودين في الجلسة • التعمق في المواضيع أو تشجيع الاتصالات مع جلسات جانبية تقديم ندوات عبر الإنترنت احترافية ومخصصة على نطاق واسع • إدارة المسرح والمحتوى الذي يراه جمهورك قبل الحدث وأثناءه وبعده • تنظيم تجربة تسجيل الحضور باستخدام خيارات وموضوعات العلامة التجارية المخصصة • تدرب على العرض التقديمي بأكمله مع المشاركين قبل البث المباشر • استيعاب ما يصل إلى 100000 من الحضور • الوصول إلى الجماهير العالمية من خلال الترجمات في الوقت الفعلي بأكثر من 100 لغة
JustCall
justcall.io
JustCall: تواصل منصة الاتصالات التجارية الكل في واحد مع الآفاق والعملاء عبر الصوت والرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني و WhatsApp. أتمتة سير العمل مع 100+ تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي ، وشاهد عملك ينمو على الطيار الآلي. موثوق به من قبل 6000 من الأعمال التجارية على مستوى العالم ، يربح JustCall الفرق التي تواجه العملاء لتقديم تفاعلات العملاء الخالية من العيوب التي تغذيها رؤى AI في الوقت الفعلي وما بعد الاتصال. أفضل ميزات justcall للاحتفاظ بها: * الاتصال الواردة والصادرة * إرسال واستقبال الرسائل القصيرة و MMS * دالر المبيعات (تلقائي ، التنبؤية والقوى الدالج) * سير عمل الرسائل القصيرة * روبوتات الرسائل القصيرة * IVR متعددة المستويات * مساعدة الوكيل في الوقت الحقيقي * SMS SMS التي تعمل بالنيابة * تدريب الذكاء الاصطناعي * تحليل المشاعر * تسجيل مكالمة من الذكاء الاصطناعي * مراقبة المكالمات الحية * مشتركة WhatsApp Inbox * توزيع المكالمات التلقائي (ACD) * 100+ تكامل CRM * أرقام هواتف العمل في 70+ دولة
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - تعاون آمن للمؤسسات التي تم إنشاؤها عالي التنظيم تم إنشاؤها للمؤسسات التي تحتاج إلى مزيد من التحكم في اتصالاتها ، فإنه يتيح التعاون بين الزملاء والشرفين والعملاء والمجتمعات وحتى المنصات دون حلول وسط حول ملكية البيانات أو التخصيصات أو التكامل. عشرات الملايين من المستخدمين في أكثر من 150 دولة ومنظمة مثل دويتشه بان والبحرية الأمريكية وصاروخ Credit Suisse Trust. كل يوم للحفاظ على اتصالاتهم خاصة وآمنة تمامًا.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر تواصلاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستقبل الذي نتخيله. العالم يعمل مع ServiceNow.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – قم بزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت من خلال المحادثات! أتمتة المبيعات مع Smartsupp. نحن نقدم كل ما تحتاجه لتنمية مبيعاتك عبر الإنترنت: الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة LeadGen والدردشة المباشرة وغير ذلك الكثير الذي يمكنك استخدامه لجذب زوار موقعك في الوقت المناسب. وتحويلهم إلى عملاء مخلصين في أي وقت من الأوقات. يعد Smartsupp واحدًا من حلول الدردشة وروبوتات الدردشة الرائدة والأكثر موثوقية في العالم، ويعمل حاليًا على تعزيز أكثر من 100000 متجر ويب وموقع ويب.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة الرقمية وأعلى تصنيف من خلال العلامات التجارية المحلية والشركات متعددة الموقع. أكثر من 100000 شركة تستفيد من منصة Birdeye التي تعمل بمنظمة العفو الدولية للانخراط بسلاسة مع العملاء ، وقيادة الولاء ، والتفوق في أسواقها المحلية.
Chative
chative.io
Chative.IO عبارة عن منصة مراسلة متعددة القنوات، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نحن نمكن الشركات من البيع مباشرة عبر القنوات الاجتماعية بمساعدة الذكاء الاصطناعي والأتمتة. لماذا يجب عليك استخدام Chative.IO؟ - لدى Chative حل خدمة عملاء متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتكيف مع أي عمل، ويعمل من خلال نقرات! - قنوات ورسائل غير محدودة مجانًا، بالإضافة إلى أن الأسعار شفافة تمامًا ومناسبة لبدء التشغيل. يأتي مع تطبيق جوال مجاني أيضًا! - خطة مجانية للشركات الصغيرة مع الدعم المتوفر داخل التطبيق. - يقدم Chative واجهة المستخدم وتجربة المستخدم الحائزة على جوائز والتي تجمع بين فن تكثيف المعلومات والتنقل السهل! - لقد كنا قوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة وأتمتة الرسائل على مدار الأعوام الستة الماضية. ماذا يفعل Chative.IO بالنسبة لك؟ - توحيد جميع المحادثات والعملاء والطلبات وكتالوجات المنتجات لتسريع النمو من خلال عملاء أكثر سعادة. - الوصول إلى سياق العميل الكامل وسجل الطلبات وتفاصيل النشاط، مما يتيح دعمًا مخصصًا للولاء وتكرار عمليات الشراء. - تمكين البيع المباشر عبر تطبيقات المراسلة اليومية، وتحويل الزوار إلى عملاء محتملين. - ضمان خدمة العملاء المخصصة في الوقت المناسب وزيادة الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
Five9
five9.com
توفر منصة Five9 Intelligent CX مجموعة شاملة من الحلول للتعامل مع العملاء عبر القنوات التي يختارونها، وتمكين المديرين بالرؤى والذكاء في أداء مركز الاتصال، والارتقاء بأعمالك لتقديم نتائج أعمال أفضل وجلب الفرح إلى CX™. تشتمل منصتنا السحابية الأصلية والقابلة للتطوير والآمنة على مركز اتصال؛ المشاركة الشاملة؛ إدارة مشاركة القوى العاملة؛ التوسع من خلال أكثر من 1400 شريك؛ والذكاء الاصطناعي المبتكر والعملي والأتمتة وتحليلات الرحلات المضمنة كجزء من النظام الأساسي. تعمل شركة Five9 على جلب قوة الأشخاص والتكنولوجيا والشركاء إلى أكثر من 2500 منظمة حول العالم.
Helpwise
helpwise.io
إن الاحتفاظ بالعملاء لا يقل أهمية عن اكتساب عملاء جدد. يحقق العملاء المخلصون المزيد من الإيرادات ويجلبون لك إحالات بدون تكلفة. يعد تقديم خدمة عملاء جيدة جزءًا لا يتجزأ من الاحتفاظ بالعملاء. مع Helpwise، أصبحت إدارة خدمة العملاء أمرًا سهلاً. 1. قم بإعداد مركز خدمة العملاء الخاص بك حرفيًا في دقائق. 2. التواصل مع العملاء عبر جميع القنوات والتعاون مع فريقك. 3. إنشاء المساءلة مع عدم وجود المزيد من كلمات المرور المشتركة. 4. إعداد الخدمة الذاتية والأتمتة. 5. احصل على رؤى قابلة للتنفيذ حول تحسين إنتاجية الفريق ورضا العملاء. يتكامل Helpwise مع البريد الإلكتروني (فكر في support@، sales@، careers@ وما إلى ذلك)، والدردشة المباشرة، وWhatsApp، والرسائل النصية القصيرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد. ابدأ مع Helpwise، أحد حلول خدمة العملاء التي تعمل على زيادة إيرادات عملك.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (أحد منتجات Freshworks Inc.) هو حل مشاركة محادثة يساعد الشركات على التفاعل مع العملاء عبر قنوات متعددة مثل الدردشة على الويب والبريد الإلكتروني والهاتف والقنوات الاجتماعية مثل WhatsApp وInstagram وiMessage. تقدم Freshchat أيضًا روبوتات دردشة أصلية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن إنشاؤها بسهولة باستخدام أداة إنشاء بدون تعليمات برمجية، مما يساعد الشركات على تقديم خدمة ذاتية مخصصة على نطاق واسع. باستخدام أداة إنشاء رحلة Freshchat وأدلة التشغيل الجاهزة، يمكن للشركات البقاء في صدارة احتياجات عملائها ودعمهم بشكل استباقي كلما لزم الأمر. يوفر Freshchat أيضًا عرضًا شاملاً لسجل محادثات العميل والمعلومات الأخرى ذات الصلة، مما يجعل الوكلاء أكثر إنتاجية ويمكّنهم من تقديم تجارب مخصصة.
Kindly
kindly.ai
روبوتات محادثة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة الدعم وزيادة المبيعات. نحن أحد مقدمي برامج الدردشة المتميزة الرائدة في أوروبا والمتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة لخدمة العملاء والاتصالات. نحن نقدم منصة تجمع بين تقنيات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتعزيز تجربة العملاء وتحسين كفاءة عمليات خدمة العملاء. ما الذي يجعل كيندلي مختلفًا؟ صيانة أقل وإنتاج محتوى أكثر! سيقترح الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Kindly بيانات تدريب جديدة يمكنك قبولها بنقرة زر واحدة. من السهل التخصيص لا حاجة إلى أي تعليمات برمجية لكي يتناسب برنامج الدردشة الآلي مع علامتك التجارية! أكثر من الأزرار يمكن لروبوتات الدردشة الخاصة بـ Kindly الإجابة على أسئلة محددة، بدلاً من إجبار المستخدمين على اختيار مجموعة من الأزرار التي قد لا تكون ذات صلة. متعدد اللغات قم بتدريب روبوت الدردشة على لغة واحدة وسوف يفهم الاستفسارات بأكثر من مائة! ومن بين عملائنا شركة Adecco، وVOI، والخطوط الجوية النرويجية، وLindex، وHertz، وComviq، وSchibsted، وJotun، وKahoot. يمكنك التكامل بسهولة مع أفضل موفري خدمات إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل Dixa وSalesforce وFreshdesk وZendesk وHubspot وغيرهم.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء يساعد الشركات على إشراك عملائها على موقعها الإلكتروني وصفحتها على Facebook وTwitter وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك. وهو بديل مفتوح المصدر لـ Intercom وDrift وFreshchat وما إلى ذلك. قم بتوصيل عميلك قنوات المحادثة والتحدث مع عملائك من مكان واحد. يمكنك بسهولة إضافة وكلاء جدد إلى نظامك وحل المحادثات بسهولة. يمنحك Chatwoot أيضًا تقارير في الوقت الفعلي لقياس أداء فريقك، واستجابات جاهزة للرد بسهولة على الأسئلة المتداولة والملاحظات الخاصة للوكلاء للتعاون فيما بينهم.
Rake
rake.ai
يتضمن Rake أداة دردشة لإشراك زوار موقع الويب - ميزات تواصل الفريق من خلال الرسائل المباشرة ومحادثات القنوات - اتصالات الدردشة متعددة القنوات على منصات مختلفة - مراقبة زائر موقع الويب لإصدار مباشر بسيط من Google Analytics - إدارة المهام لمتابعة المحادثة
Qualified
qualified.com
المؤهلة هي منصة توليد خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات التي تستخدم Salesforce. تأهلت العلامات التجارية الرائدة في B2B مثل Adobe و LaunchDarklly و SurveyMonkey و FeedomPot و VMware Trust لتنمية خط أنابيبها من خلال الاستفادة بدء محادثات المبيعات. يقوم العملاء الذين يستخدمون تقريرًا مؤهلاً بزيادة 10x في اجتماعات المبيعات ، وزيادة 4x في تحويل الرصاص ، وزيادة 6x في خط الأنابيب. مؤهل ، مبني على Salesforce ، يربط موقع الويب ببيانات Salesforce لتحديد نية المشتري القائمة على الحساب وتسهيل محادثات المبيعات في الوقت الفعلي. تم تصنيف المؤهلين رقم 1 على Salesforce Appexchange ويتم تصنيفه رقم 1 في أكثر من 20 فئة على G2. يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو ، ويقوده المؤهلة من قبل Salesforce CMO Kraig Swensrud ومنتج Svesforce السابق SVP Sean Whiteley وتموله Norwest Venture Partners و Redpoint Ventures و Salesforce Ventures. لمعرفة المزيد ، تفضل بزيارة Qualified.com.
tawk.to
tawk.to
tawk.to هو تطبيق مجاني للدردشة المباشرة يتيح لك مراقبة الزوار والدردشة معهم على موقع الويب الخاص بك أو من صفحة مجانية قابلة للتخصيص. يمكنك الحصول على عدد غير محدود من الوكلاء وإضافتهم إلى عدد غير محدود من المواقع حتى يتمكنوا من التواصل مع زوار موقعك دون أي قيود. يتم الاحتفاظ بسجل الدردشة الخاص بك إلى الأبد حتى تقوم بحذفه. يسهّل موقع tawk.to على أكثر من ستة ملايين شخص التواصل والتعامل مع مليارات العملاء - بغض النظر عن مكان تواجدهم أو طريقة الدفع. كن متواجدًا عندما يحتاجون إليك من خلال رسائل غير محدودة، وحجز التذاكر، وقاعدة المعرفة الخاصة بك - كل ذلك مجاني 100%. يعد برنامج إدارة الرسائل والعملاء من tawk.to سهل الاستخدام عبر جميع الأجهزة ويتكامل مع جميع مواقع الويب والصفحات المقصودة الخاصة بك. يوفر tawk.to تطبيقات iOS وAndroid وWindows وMac OSX لإبقائك على اتصال أينما ذهبت. يقدم موقع tawk.to دعمًا مباشرًا على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع و365 دقيقة.
Gladly
gladly.com
بكل سرور هو برنامج خدمة العملاء الوحيد الذي تم تصميمه حول الأشخاص، وليس التذاكر. يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في كيفية عملنا وتواصلنا. لم تكن توقعات المستهلكين بشأن كيفية التعرف عليهم ومعاملتهم من قبل العلامات التجارية أكبر من أي وقت مضى. وفي الوقت نفسه، تتعرض العلامات التجارية لضغوط للقيام بالمزيد بموارد أقل، ويجب عليها موازنة التوتر بين توفير المال باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع الاستمرار في تقديم تجارب عالمية المستوى للمستهلكين. تخلق التجارب المناسبة التواصل والولاء والقيمة الدائمة للعميل. وتفشل برامج خدمة العملاء المبنية على التذاكر في التغلب على هذا التوتر. والعلامات التجارية التي تعتمد على برامج التذاكر تفشل في هذا الاقتصاد الجديد. مداخن التكنولوجيا المتضخمة. تذاكر مكررة. تكرار المستهلك والإحباط. عوامل التحسس والارتباك. تجربتان سيئتان للخدمة سوف تفقدان العميل مدى الحياة. يطبق الذكاء الاصطناعي بكل سرور بشكل مختلف، لمساعدة العلامات التجارية التجارية على تقديم خدمة عملاء شخصية جذرية على مستوى الكونسيرج على نطاق واسع. مع بكل سرور، يساعد المستهلكون أنفسهم عندما يريدون، ويتم تحويل وكلاء خدمة العملاء إلى أبطال خارقين، ويكتسبون الكفاءة والإنتاجية. تبدأ كل محادثة في Gladly بفهم العميل في الوقت الفعلي - من هو وتفضيلاته ومحادثاته وسجل الشراء مع العلامة التجارية، وكل تفاعل في مكان واحد. ومع كل قناة مدمجة محليًا - الصوت، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والدردشة، والمراسلة الاجتماعية، والخدمة الذاتية - تتمتع العلامات التجارية ببث محادثة واحد مدى الحياة مع عملائها. عملاء Gladly هم العلامات التجارية الأكثر شعبية في العالم - Allbirds، Bombas، Crate & Barrel، Deckers، Eddie Bauer، FTD، Nordstrom، REI، Ulta Beauty، وWarby Parker. تستفيد هذه العلامات التجارية ومئات غيرها بكل سرور من أجل بناء عملاء مخلصين مدى الحياة من خلال الاتصالات العميقة.
Missive
missiveapp.com
تم إطلاق Missive في عام 2015 من مدينة كيبيك، كندا. وهي تتألف حاليًا من 3 مؤسسين مشاركين وموظفين. Missive هو تطبيق يجمع صناديق البريد الوارد للفريق والدردشة تحت سقف واحد. لقد تم تصميمه مع وضع التعاون في الاعتبار لمركزية اتصالات فريقك. من بين ميزاته العديدة، يقدم Missive أربعة ميزات رئيسية: - صناديق البريد الوارد للفريق. - دردشة الفريق الداخلية. - قواعد لأتمتة سير العمل. - التكامل.
LiveChat
livechat.com
LiveChat عبارة عن منصة كاملة لخدمة العملاء تتمتع بإمكانات الدردشة عبر الإنترنت وتحليلات الويب. لقد تم تصميمه خصيصًا لتقديم خدمة عملاء مذهلة ومبيعات الوقود. يتم استخدام منصة خدمة العملاء الشاملة هذه من قبل أكثر من 38000 عميل في 150 دولة. إنه يتميز بتصميمه البسيط والبديهي، مما يجعل من السهل على كل من وكلاء الدعم والعملاء استخدامه فورًا. يتيح لك LiveChat تخصيص التواصل مع العملاء لتلبية توقعاتهم وتجاوزها. وهو يركز على تقديم خدمة سلسة مع ميزات قوية تدعم فرق خدمة العملاء. ويمكن استخدامه على الأجهزة المحمولة، لذلك يمكنك التأكد من أنك لن تفقد أي عملاء محتملين أبدًا، حتى أثناء التنقل. يمكن أيضًا أن تعمل الدردشة عبر الهاتف المحمول في الخلفية، لذا بغض النظر عما تفعله على هاتفك، سيستمر التطبيق في دعوة الزوار المحتملين وإعلامك بالمحادثات الواردة. أداة الدردشة في LiveChat قابلة للتخصيص بالكامل، مما يجعلها تبدو وكأنها جزء طبيعي من موقع الويب الخاص بك. واحدة من أقوى الميزات فيما يتعلق باكتساب العملاء المحتملين هي التحيات التلقائية، والتي تتيح لك تقديم المساعدة للزائرين حتى قبل أن يتواصلوا مع فريق الدعم. يمكن أيضًا تخصيص دعوات الدردشة التلقائية بناءً على سلوك العميل، مما يحسن تجربة العملاء الشاملة مع العلامة التجارية. باستخدام LiveChat، يمكن لفرق دعم العملاء تشغيل جلسات دردشة متعددة في نفس الوقت. يمكن للوكلاء استخدام نظرة خاطفة لمعرفة ما يكتبه العملاء قبل الضغط على زر "إرسال" واستخدام الردود الجاهزة، مما يساعدهم على تقليل متوسط وقت التعامل وإسعاد العملاء. ولجعل خدمتهم سهلة وشخصية، يمكن للوكلاء استخدام تفاصيل العميل المعروضة في الشريط الجانبي أثناء المحادثة. إنه يوفر رؤى تشتد الحاجة إليها حول أهم البيانات حول العميل. يمكن للوكلاء وضع علامة على كل جلسة دردشة، مما يتيح لهم اكتشاف الاستفسارات الشائعة لاحقًا وتحسين منتجاتهم أو خدماتهم. بفضل إمكانات إعداد التقارير المتقدمة في LiveChat، يمكن لفرق الدعم والمبيعات تتبع أدائها، وتحديد التحسينات، وتعزيز الإنتاجية، ونتيجة لذلك، اكتساب عملاء سعداء والاستمتاع بمزيد من المبيعات. يساعد LiveChat على إدارة رسائل العملاء، وأتمتة سير العمل، والتعاون داخل الفرق. وهو يدعم روبوتات الدردشة، مما يسمح للعلامات التجارية ببناء وإطلاق روبوتات محادثة دون الحاجة إلى البرمجة والتميز في خدمة العملاء. كما أنه يوفر قاعدة للمعرفة الذاتية للخدمة الذاتية السريعة والسهلة. يوفر LiveChat أكثر من 200 عملية تكامل قوية تسمح للشركات بتوسيع قيمة أدواتها الحالية. فهو يتكامل بسلاسة مع حلول CRM الشائعة، مثل Hubspot وPipedrive، وخدمات التجارة الإلكترونية مثل Shopify وBigCommerce، وتطبيقات المراسلة، مثل WhatsApp وFacebook - مما يسمح بمزامنة بيانات العملاء والحفاظ على الاتصال في مكان واحد بسهولة. وهو يدعم خدمات الدفع، مثل PayPal أو Stripe، مما يسمح للعملاء بإجراء الطلبات والمدفوعات مباشرة من الدردشة. وهو يعمل مع خدمات البريد الإلكتروني مثل Mailchimp، مما يساعد على جمع العملاء المحتملين ورعايتهم بعد الدردشة. هناك العديد من عمليات التكامل المتاحة التي تدعم الشركات في تقديم خدمة عملاء ممتازة وتعزيز مبيعاتها. فريق LiveChat جاهز دائمًا للمساعدة في أي شيء 24/7/365. يقدم أبطال الدعم في LiveChat أفضل تجربة لخدمة العملاء من خلال الرد السريع على الأسئلة وحل المشكلات وتقديم الحلول.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ عبارة عن نظام أساسي لمشاركة العملاء يتميز بالدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، والدردشة المباشرة، ومشغلات الدردشة الآلية، وتسجيل العملاء المحتملين، والمكالمات الصوتية، ومشاركة الشاشة، وإدارة الألفاظ النابية، ومعاينة الدردشة، والروبوت بدون كود، وروبوت الإجابة، توجيه الدردشة، والدردشة الداخلية، وتطبيق الهاتف المحمول للوكيل، وSDK لنظامي التشغيل iOS وAndroid، وعمليات التكامل مع قنوات المراسلة الفورية الشهيرة مثل Whatsapp وInstagram وFB Messenger وTelegram. كل هذا في منصة واحدة.
typedesk
typedesk.com
الردود الجاهزة، فائقة الشحن! typedesk هو التطبيق الرائد لاستعادة الوقت الضائع في كتابة نفس الأشياء مرارًا وتكرارًا! أنشئ قوالب نصية لجملك ورسائلك اليومية، وسيجعل مكتب الكتابة من إعادة استخدامها أمرًا سريعًا وسهلاً. ➤ كيف يعمل استخدم الحرف / متبوعًا بالاختصارات المخصصة لإدراج إجابتك بسرعة. على سبيل المثال، يمكن لمكتب الكتابة أن يتحول
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Customerly
customerly.io
امنح عملائك الدعم الذي يستحقونه. يُسهل برنامج Customerly الاستمرار في تقديم دعم عالمي المستوى لعملائك أثناء تنمية أعمالك وتوسيع نطاقها
Drift
drift.com
Drift®، شركة تجربة المشتري والذكاء الاصطناعي للمحادثة، تلهم الشركات لإنشاء تجارب عملاء أكثر جاذبية، محادثة واحدة في كل مرة. تستمع منصتها التي تتمحور حول الإنسان والمدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المشترين وتفهمهم وتتعلم منهم لتقديم تجارب وتوصيات مخصصة في كل نقطة اتصال. يعمل Drift على إنشاء عالم يعمل فيه الذكاء الاصطناعي لصالح البشر لتحويل المحادثات إلى علاقات. يساعد Drift الآلاف من العملاء في جميع أنحاء العالم على ترجمة بيانات المحادثة وسلوك المشتري إلى علاقات أعمق ومزيد من خطوط الأنابيب والمزيد من الإيرادات. تأسست الشركة، وهي شركة رائدة في مجال التسويق التحادثي، في عام 2015 للمساعدة في إزالة الاحتكاك من عملية الشراء بين الشركات. مع استمرار زيادة توقعات المشتري وأصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في تمكين رحلات العملاء الهادفة على نطاق واسع، تعمل Drift على إحداث تغيير جذري في الفئة التي أنشأتها.
Messagely
messagely.com
برنامج دعم العملاء ومنصة الرسائل من خلال Messengerly. قم بإجراء محادثات أكثر فائدة مع العملاء الأكثر سعادة وتنمية أعمالك بشكل أسرع.
Chatway
chatway.app
تقوم Chatway بتحويل تفاعلات العملاء عبر الإنترنت مع منتج الدردشة المباشرة لمواقع الويب. تقديم التواصل في الوقت الفعلي ، والضربات القابلة للتخصيص ، و chatbots الذكية ، فإنه يعزز تجربة المستخدم. تستجيب عبر الأجهزة ، تمكّن Chatway الشركات من المشاركة وحل المشكلات وتحويل العملاء المتوقعين بكفاءة. ارفع تواجدك عبر الإنترنت وبناء علاقات العملاء الدائمة مع Chatway.
Crisp
crisp.chat
Crisp هي منصة دعم العملاء المتكاملة ومتعددة القنوات التي تساعد الشركات على التواصل الفوري مع عملائها أو العملاء المحتملين الذين ينتظرون الدعم. بفضل مجموعة أدواتها سريعة التطور، تقود Crisp الشركات من خلال الثورة التي تعتمد على العملاء من خلال استخدام المحادثات لإطلاق العنان للنمو المفرط. يستخدم العملاء Crisp لتوفير تجربة حديثة لدورة حياة العميل للعملاء المحتملين، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، وتعزيز مساعدة العملاء، وتحسين رضا العملاء، مما يؤدي إلى زيادة عالمية في الإيرادات. ابدأ العمل مجانًا اليوم وانضم إلى 400000 شركة تستخدم Crisp على موقع Crisp.chat باستخدام تجربة مستخدم سهلة، يمكن للشركات إنشاء صندوق بريد وارد مشترك للجميع داخل الشركة. Crisp هو الحل الأمثل لإدارة إستراتيجية دعم العملاء متعددة القنوات لديك. أثناء استخدام Crisp، ستتمكن من الوصول إلى ما يلي: - القطعة دردشة الموقع - برنامج AI Chatbot ومنشئ chatbot المكتوب - برامج قاعدة المعرفة - برنامج حملة التنقيط - برنامج إدارة علاقات العملاء - الترجمة المباشرة (تحدث كمواطن أصلي بلغة عملائك) - MagicType (اطلع على ما يكتبه عملاؤك في الوقت الفعلي) - مشاركة الشاشة (بدون الحاجة إلى مكون إضافي إضافي) - عمليات تكامل متعددة (Slack، WordPress، Shopify، WooCommerce، Adobe Commerce، Zapier، Hubspot، Salesforce، Jira، Trello، ...) - العديد من الميزات الأخرى
Appy Pie
appypie.com
منصة واحدة شاملة تحتوي على جميع حلول الذكاء الاصطناعي والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لبدء أعمالك وإدارتها وتنميتها. لدى Appy Pie مجموعة من المنتجات والخدمات التي يمكن أن تساعد أي عمل على التفوق بطريقة شاملة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات غير المشفرة لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب وروبوتات الدردشة والأتمتة والتصميم وقاعدة المعرفة ومكتب المساعدة وغير ذلك الكثير.
Front
front.com
Front هي منصة خدمة العملاء الحديثة التي تساعد الشركات على إسعاد عملائها وإشراك فرقها وبناء أعمال تجارية أقوى. لقد أعادوا تصور مكتب المساعدة للتعاون الجماعي في الوقت الفعلي عبر كل قناة اتصال بالعملاء، ثم قاموا بتزويده بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات ومساعدة الفرق على العمل بشكل أسرع. يحصل العملاء على خدمة استثنائية سواء كانوا يبحثون عن إجابة بسيطة وفورية أو مساعدة مخصصة بشأن مشكلاتهم الأكثر تعقيدًا - ويحصلون على التحليلات والرؤى التي تحتاجها أعمالهم لتحسين تجربة العملاء الخاصة بهم. تعتمد أكثر من 8500 شركة من جميع الأشكال والأحجام، بدءًا من ClickUp إلى Branch Insurance وEcho Global Logistics إلى Reed & Mackay، على Front لتقديم خدمة تغير قواعد اللعبة وتفوز بالعملاء وتحافظ عليهم مدى الحياة.
Capacity
capacity.com
كل شركة لديها عملاء وموظفين يحتاجون إلى الدعم. مع ارتفاع الطلبات، تزداد أيضًا التذاكر ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية التي تحتاج إلى الاهتمام، مما يؤدي إلى إنشاء عملية دعم متكررة ومكلفة ومؤلمة تترك العملاء ينتظرون وتثقل كاهل الفرق. القدرات عبارة عن نظام أساسي لأتمتة الدعم يستخدم الذكاء الاصطناعي العملي والمولّد لتفادي التذاكر ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، حتى يتمكن فريقك من أداء أفضل أعماله. نحن نقدم حلولاً للخدمة الذاتية ومساعدة الوكلاء والحملات وسير العمل لأكثر من 2000 شركة حول العالم. واليوم، تعمل شركة القدرات على أتمتة الدعم عبر الدردشة والرسائل النصية القصيرة والصوت والويب والبريد الإلكتروني ومكاتب المساعدة والمزيد في نظام أساسي واحد، مدعوم بالتكنولوجيا والمواهب من Cereproc وDenim Social وEnvision وLinc وLucy وLumenVox وSmartAction وTextel. تأسست شركة القدرات في عام 2017 على يد ديفيد كارانديش وكريس سيمز، وهي جزء من حاضنة Equity.com. يقع مقرنا الرئيسي بكل فخر في سانت لويس.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch عبارة عن منصة تواصل شاملة مع العملاء للدعم والتسويق والمبيعات. فهو يجمع بين مجموعة من الأدوات لمساعدتك على تنمية أعمالك: 👉 دردشة حية متعددة القنوات 👉 روبوتات الدردشة 👉 البريد الوارد المشترك 👉 قاعدة المعرفة 👉 التسويق عبر البريد الإلكتروني 👉 النوافذ المنبثقة 👉 إدارة علاقات العملاء
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة ونظيفة. مع Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: * أتمتة عملية التسويق والمبيعات والاحتفاظ بالعملاء باستخدام محرر السحب والإفلات البسيط والقوي * تحويل زوار موقع الويب مباشرةً إلى عملاء محتملين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - رعاية العملاء المتوقعين وتتبعهم وتسجيل نقاطهم تلقائيًا بناءً على نشاط الويب أو البريد الإلكتروني * تمكين الاتصال متعدد القنوات مع إمكانية الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو تغريدة إلى جهة اتصال من نفس الصفحة * مراقبة سلوك العملاء والحصول على تنبيهات في الوقت الحقيقي لنشاط العميل * إدارة تذاكر مكتب المساعدة مع كافة سجلات العملاء في مكان واحد * احصل على سجل مفصل لجميع تفاصيل العميل وتاريخ اتصالاته في صفحة واحدة، مرتبة ترتيبًا زمنيًا * اطلع على بيانات العملاء من مختلف تطبيقات الأعمال الأخرى في صفحة واحدة باستخدام عمليات تكامل واسعة النطاق
Sendbird
sendbird.com
تعتقد Sendbird أن المحادثات هي جوهر بناء العلاقات مع العملاء. على هذا النحو، قمنا ببناء منصة المحادثات الأكثر إثباتًا في العالم لتطبيقات الأجهزة المحمولة عبر الدردشة والصوت والفيديو. يستخدم رواد الصناعة مثل Virgin Mobile وHinge وPaytm Sendbird لزيادة المعاملات والولاء لمئات الملايين من المستخدمين كل شهر. في الواقع، تعمل خدمة Sendbird على تشغيل المحادثات داخل التطبيق لأكثر من 300 مليون مستخدم نشط شهريًا، حيث يرسلون أكثر من 7 مليارات رسالة شهريًا عبر 1200 عميل عالمي. العرض التوضيحي لـ Sendbird قيد التنفيذ هنا: https://sendbird.com/products/demos يقع مقر Sendbird الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، ويحظى بدعم من re ICONIQ Growth، وSTEADFAST Capital Ventures، وTiger Global Management، وMeritech Capital، وEmergence Capital، وShasta Ventures، أغسطس Capital وFunders Club وWorld Innovation Lab وY Combinator.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks عبارة عن منصة متكاملة لمشاركة العملاء. تساعد ميزات مثل المهام للفرق، وإمكانيات إدارة العملاء، وإنشاء مسارات عمل تلقائية، وتعيين رسائل البريد الإلكتروني، ووضع علامات على رسائل البريد الإلكتروني للبقاء منظمًا، وإضافة ملاحظات داخلية على تخفيف عبء عمل البريد الإلكتروني وتخفيف العبء على رسائل البريد الإلكتروني لفريقك. علاوة على ذلك، لدى Helpmonks خيار الدردشة المباشرة المضمن في كل خطة ومنصة قوية لتسويق البريد الإلكتروني لحملات البريد الإلكتروني ومشغلات البريد الإلكتروني الآلية. علاوة على ذلك، تعد Helpmonks أداة البريد الوارد المشتركة الوحيدة التي توفر نماذج نشر متعددة - SaaS (مستضافة)، وخوادم سحابية مخصصة، وخيارات محلية (مستضافة ذاتيًا) ويتم تسعيرها لكل صندوق بريد وليس لكل مستخدم. Helpmonks هو برنامج صندوق بريد مشترك يمكّن فريقك من التعاون في محادثات البريد الإلكتروني. تجعل Helpmonks جميع صناديق البريد المشتركة الخاصة بك متاحة في موقع مركزي، بحيث تكتسب مؤسستك الشفافية والرؤية الثاقبة لجميع رسائل البريد الإلكتروني لفريقك. لكل عضو في الفريق. في المكتب، في المنزل، أو للفرق البعيدة. علاوة على ذلك، يعمل Helpmonks مع كل مزودي خدمة البريد الإلكتروني حتى تتمكن من الاستمرار في استخدام الأدوات التي تعرفها وتستخدمها بالفعل.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat عبارة عن دردشة حية مجانية للشركات عبر الإنترنت للتحدث مع عملائها في الوقت الفعلي. فهو يوفر لك إنشاء نظام دعم عملاء 360 درجة وتوصيل مسارات الرسائل وتقديم المكالمات والتهيئة والتخصيص بحرية.
Charla
getcharla.com
تواصل مع زوارك الحي على الفور وقم بتوفير أفضل تجربة مبيعات ودعم. توفر لك Charla Live Chat كل ما تحتاجه لإنشاء أفضل رحلة عميل. ✔ إشراك زوارك من خلال الدردشة المباشرة والمحادثات الاستباقية ✔ إدارة طلبات الدعم الخاصة بك باستخدام Helpdesk و Tickets ✔ تمكين عملائك من قاعدة المعرفة ✔ جمع وتحليل ملاحظات العملاء ✔ مراقبة أدائك مع لوحة القيادة والزوار بسهولة ✔ البقاء على اتصال مع iOS وتطبيقات mobile ✔ ✔ دمج مع WordPress ، وتسوقها وسحبها بسهولة.
Kustomer
kustomer.com
Kustomer هي أول منصة من نوعها لإدارة علاقات العملاء (CRM) مصممة لإدارة حجم الدعم الكبير من خلال تحسين التجارب طوال رحلة خدمة العملاء. تساعد Kustomer العلامات التجارية على حل المحادثات بسرعة على جميع القنوات الرقمية من خلال أتمتة 40% من التفاعلات عبر الخدمة الذاتية، وحل الاتصال الأول من خلال التوجيه الذكي، وقيادة تجارب القنوات المتعددة بين العملاء والوكلاء. تعمل منصة CRM المفتوحة الخاصة بنا على تقليل التكاليف من خلال العمل كسجل واحد للحقيقة، وإدارة البيانات ووضعها في سياقها لدفع عمليات أكثر ذكاءً تعمل على توسيع نطاق الأعمال. يقوم Kustomer IQ بتضمين الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء النظام الأساسي للتخلص من المهام المتكررة، وتشتيت الأسئلة السهلة، وتعزيز تجارب الدعم التي ترضي العملاء. واليوم، تعد Kustomer المنصة الأساسية لبعض العلامات التجارية الرائدة في خدمة العملاء مثل Ring وGlovo وGlossier وSweetgreen. يقع المقر الرئيسي لشركة Kustomer في مدينة نيويورك، وقد تم تأسيسها في عام 2015 على يد رواد الأعمال براد بيرنباوم وجيريمي سورييل، وقد جمعت أكثر من 174 مليون دولار من تمويل المشاريع، وهي مدعومة من قبل شركات رأس المال الاستثماري الرائدة بما في ذلك: Coatue، وTiger Global Management، وBattery Ventures، وRedpoint Ventures، وCisco Investments، شركاء كنعان، مشاريع بولدستارت والتأثير الاجتماعي.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Gist
getgist.com
Gist عبارة عن مجموعة من الأدوات التي تستخدمها الشركات لتسويق عملائها وبيعها والتواصل معهم. إنهم في مهمة لمساعدة فرق التسويق والمبيعات والدعم على إنشاء تجارب رائعة للعملاء في كل تفاعل عبر دورة حياة العميل، على نطاق واسع. اليوم، أكثر من 10000 شركة تستخدم Gist، وقد بدأت للتو. يستخدمها العملاء للتحدث مع العملاء المحتملين والعملاء ويكونون ذلك المصدر المركزي للحقيقة. إنهم يعتقدون أنهم في منتصف تحول كبير في مجال SaaS نحو الأنظمة الأساسية الشاملة ويحتاجون إلى مساعدتهم.
SaleSmartly
salesmartly.com
منصة اتصال العملاء Omni-Channel ، دمج الدردشة المباشرة ، WhatsApp ، Facebook Messenger ، Instagram ، Telegram ، خط ، البريد الإلكتروني ، WeChat. جميع الميزات لمساعدتك في توفير دعم أسرع وأفضل: * مركزية جميع رسائلك متعددة القنوات في مكان واحد - الانخراط بسلاسة في المبيعات أو التسويق أو الخدمة من خلال الدردشة المباشرة ، Messenger ، WhatsApp ، Telegram ، Instagram ، خط ، البريد الإلكتروني ، WeChat ، وأكثر من ذلك ، ضمان تجربة العملاء الموحدة. * إكمال دعم العملاء في ثوان ، وليس ساعات - تقليل أوقات الاستجابة وزيادة الكفاءة من خلال القضاء على المهام المتكررة من خلال أتمتةنا المدمجة. اعمل أكثر ذكاءً ، ليس أكثر صعوبة ، حتى تتمكن من التركيز على تنمية عملك. * يتيح الدردشة المشتركة الفرق بالتعاون بكفاءة مع الانضباط والتخطيط - توحيد جميع قنوات المراسلة في الواجهة الخلفية واحدة والتعاون بكفاءة عبر فرق مع توزيع الدردشة الآلي وتوزيع الجلسة الداخلية. * بكفاءة وسهولة تتبع عملائك وتحليله في مكان واحد - إنشاء قواعد بيانات الاتصال ، والوصول إلى سجل نشاط الاتصال الكامل ، وسجل التصفح ومزامنة بياناتك مع نظام المعلومات الخاص بك. * تتبع المؤشرات والاتجاهات الرئيسية - تُظهر المقاييس المرئية متعددة الأبعاد بوضوح الاتصالات بين أنواع الاستعلام والقنوات والعملاء والمنتجات والمبيعات والمزيد. اجعل البيانات سهلة قياسها ومشاركتها لمساعدتك في تطوير خطط الأعمال. * تحدث لغة العميل ، حتى لو لم تكن لغتك الأم - تمكنك ترجماتنا في الوقت الفعلي من التواصل بثقة مع عملائك والاستفادة من الأسواق الدولية.
OnceHub
oncehub.com
يساعد Oldhub المؤسسات المبيعات الكبيرة والصغيرة إلى المسار السريع وتبسيط تقديم الخدمات مع جدولة المواعيد وحلول المشاركة الرقمية التي تتكيف مع تفضيلات عملائها في الوقت الفعلي. المعروف سابقًا باسم MinmentOnce ، يتم الاعتراف على نطاق واسع بصفتنا مرسًا في الحجز والتقويم عبر الإنترنت ، لكن عرضنا يمتد إلى أبعد من ذلك إلى مجموعة من الأدوات الرائدة في السوق المصممة لالتقاط وتأهيل ومشاركة وتحويل العملاء المتوقعين بأقصى قدر من الكفاءة والتنظيمية- أمن متوافق. يعتمد علينا المستقلون ، والملاكين والملاكين ، والوكلاء ، والشركات التابعة ، والفرق الداخلية في كل صناعة ، لزيادة مبيعاتهم الرقمية وتسويقها ، وضرب أهداف التوظيف ، وتقديم خدمات عالية الجودة ، واحدة أو في فريق ، شخصيًا ، شخصياً ، عن بعد ، أو كليهما. فرص الشاشة والوزن ، توجههم تلقائيًا إلى الموظفين المناسبين ، وإدارة تجمعات الموارد للتعاون بين الفريق ، وغرف الاحتياط أو المعدات أثناء ذهابك. عندما يحين الوقت ، قفز على مكالمة ، قم بالتبديل إلى الفيديو ، أو الدردشة مباشرة. ابدأ مجانًا ، ثم ترقية خطتك. ابدأ بسيطة. إغلاق لا يصدق.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة تجربة العملاء الموحدة الرائدة التي تم تصميمها لجلب التسويق والرعاية والتجارة معًا لمساعدة الشركات على سد فجوة تجربة العملاء. Emplifi هي شركة عالمية تتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الصناعية التي تساعد أكثر من 20000 علامة تجارية، مثل Delta Air Lines وSamsung وFord Motor Company، على تزويد عملائها بتجارب متميزة في كل نقطة اتصال في رحلة العميل الخاصة بهم. تسمح سحابة التسويق الاجتماعي من Emplifi للعلامات التجارية بالارتباط والتواصل والبناء والتكيف مع العالم الديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي. يتم دمج فرق العمل البديهية والمتكاملة والودية بسرعة وبدء العمل باستخدام واجهة المستخدم الودية الحائزة على جوائز وجميع الأدوات ومسارات العمل اللازمة لتخطيط النتائج وجدولتها ونشرها وقياسها عبر كل قناة اجتماعية. تقوم أدوات الاستماع القوية بقياس إدارة المجتمع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الاستماع التي تولد رؤى حول المنافسة والاتجاهات والمؤثرين والمتابعين والسلوكيات حتى يطبق المسوقون المحتوى المناسب على الجمهور المناسب. التحليلات والرؤى الأفضل في فئتها تثبت فرق Rockstar الاجتماعية نتائجها بسهولة من خلال الرؤى العميقة التي تأتي من التحليلات القوية والتقارير المخصصة التي لا مثيل لها لتجاوز الأساسيات إلى نتائج أعمال حقيقية. خدمة ورعاية متكاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أدوات رعاية العملاء الاجتماعية المتكاملة البديهية وغير التعليمية الفرق على مساعدة العملاء بشكل أفضل أثناء انتظارهم وتوجيههم وحلهم في لحظة على وسائل التواصل الاجتماعي. التسوق عبر الفيديو عبر البث المباشر من ShopStream أبهر عملائك بتجارب التسوق عبر الفيديو المباشر. قم بتعزيز رحلة التسوق الرقمية الخاصة بك لتوجيه عملائك من التصفح إلى الشراء.
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