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Программное обеспечение для исследования пользователей - Самые популярные приложения

Чтобы попасть в категорию «Исследования пользователей», продукт должен: Предоставьте инструменты для вовлечения клиентов и/или посетителей в реальное взаимодействие с брендом в цифровом формате, лично или в сочетании того и другого. Включите таргетинг на текущих клиентов/пользователей для получения отзывов или сбора отзывов от внешней аудитории. Обеспечьте немедленную обратную связь для своевременного сбора мнений по конкретным аспектам пути покупателя и индивидуальным обстоятельствам. Включите функции или интегрируйте их с инструментами, которые помогают помечать, сортировать и делиться отдельными интервью и ответами для анализа, облегчая организациям принятие обоснованных решений по оптимизации.

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UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Инструменты тестирования и исследования юзабилити для улучшения качества обслуживания клиентов в Интернете от UserTesting, платформы Human Insight. Программное обеспечение G2 для CX №1 в отрасли.

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Dovetail помогает вам хранить, анализировать и совместно использовать исследования пользователей в одном месте, что позволяет легко видеть закономерности, узнавать мнения клиентов и решать, что делать дальше. В число наших клиентов входят Boston Consulting Group, Cisco, CSIRO, Deliveroo, Elsevier, K...

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Платите по мере использования. Инструмент пользовательского тестирования без подписки или ежемесячной платы. Получите более подробную информацию от нашей группы высококачественных тестировщиков всего за 30 долларов США за тестировщика.

dscout

dscout

dscout.com

Платформа качественных исследований dscout использует мобильное приложение и более 100 тысяч активных участников, позволяющих эффективно снимать мгновенное видео и облегчать понимание…

Prolific

Prolific

prolific.co

Самостоятельный сбор данных по требованию. Prolific помогает вам набирать высококачественных участников исследования для участия в вашем исследовании, опросе или эксперименте.

Marker.io

Marker.io

marker.io

Сообщения об ошибках не должны быть сложной задачей. Получайте отзывы клиентов и коллег о веб-сайте в свой любимый трекер ошибок, не сводя разработчиков с ума.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...

Maze

Maze

maze.co

Отличные продукты создаются на основе хороших привычек. Сделайте поиск продуктов непрерывным. Подтверждайте общую картину и повседневные решения по продукту с помощью информации о пользователях, которую может собирать, использовать и действовать вся ваша команда.

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Набирайте пользователей из нашей аудитории, состоящей из более чем 450 000 проверенных потребителей и профессионалов, или привлеките свою собственную аудиторию и создайте базу данных участников для любого типа UX-исследований.

Usersnap

Usersnap

usersnap.com

Usersnap помогает вашему бизнесу с помощью своей универсальной платформы обратной связи создавать более качественные и успешные продукты и услуги с помощью отзывов клиентов. Собирайте отзывы пользователей на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта. Попробуйте бесплатно.

Discuss

Discuss

discuss.io

Дискуссия.io, созданный для масштабирования качественных исследований с помощью революционных генеративных идей на основе искусственного интеллекта, является домом для самых любимых в мире инструментов исследования рынка.

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

GetWhy — аналитическая компания нового поколения. Комплексная аналитическая платформа GetWhy, основанная на искусственном интеллекте поколения, предоставляет лучшее в своем классе качество потребительской информации с беспрецедентной скоростью и за небольшую часть затрат, которые тратят традиционные...

UXtweak

UXtweak

uxtweak.com

UXtweak — это платформа для исследований UX, готовая помочь вам с любыми задачами, которые вы перед ней ставите. Если вы когда-нибудь задумывались, что думают и чувствуют ваши пользователи по поводу вашего веб-сайта, приложения или прототипа, вам больше не нужно гадать. На платформе UXtweak доступно...

Respondent Researcher

Respondent Researcher

respondent.io

Сопоставление исследователей с участниками. Набирайте любую аудиторию участников или находите платные возможности для проведения исследований по любому методу исследования по всему миру.

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

UX-исследование сделано правильно. С системой UserZoom UX Insights вы можете копать глубже и быстрее, чтобы обеспечить превосходный цифровой опыт на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта.

Userlytics

Userlytics

userlytics.com

Используйте нашу современную платформу для исследования пользователей и глобальную панель из более чем 1,6 миллиона человек, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов и пользователей.

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

ruttl — это бесплатный инструмент обратной связи для действующих веб-сайтов, такой же, как InVision, предназначенный для статических веб-сайтов. Вы можете получить отзывы от вашего клиента и информацию от вашей команды на действующем веб-сайте или по временной ссылке. Он дает вам возможность редакти...

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

Global App Testing — это решение для краудтестинга, которое позволяет командам по обеспечению качества, продуктам, пользовательскому интерфейсу, проектированию, локализации и цифровым технологиям тестировать свои продукты и опыт в более чем 189 странах с участием более 90 000 профессионально провере...

Optimal Workshop

Optimal Workshop

optimalworkshop.com

Создавайте лучший цифровой опыт на основе данных. Быстро и легко тестируйте что угодно — от архитектуры веб-сайтов до разработки прототипов — с помощью нашего набора специализированных инструментов исследования пользователей.

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku — это набор инструментов, которые помогут вам создать высокоэффективный пользовательский опыт с помощью записи посетителей, тепловой карты, виджета обратной связи, A/B-тестирования и т. д.

Kantar Marketplace

Kantar Marketplace

kantarmarketplace.com

Kantar Marketplace — это автоматизированная платформа для исследования рынка, предназначенная для профессионалов в области аналитики, маркетологов и агентств, которые хотят тестировать, учиться и двигаться быстрее. Платформа построена на основе передового опыта и проверенных методологий, обеспечивая...

PlaybookUX

PlaybookUX

playbookux.com

PlaybookUX позволяет компаниям принимать решения на основе данных из соответствующих источников данных. Его программная платформа позволяет вам получить доступ к текущим или потенциальным клиентам и предоставить им отзывы о бизнес-концепциях, функциях продукта и направлении маркетинга.

Marvin

Marvin

heymarvin.com

Привет, привет, так приятно познакомиться. Мы — Marvin, платформа качественного анализа данных и репозиторий исследований, разработанная, чтобы помочь вам централизовать все знания о клиентах и ​​разрабатывать продукты, ориентированные на пользователя. Благодаря передовому искусственному интеллекту ...

Indeemo

Indeemo

indeemo.com

Наша платформа для видеоисследований, основанная на искусственном интеллекте, позволяет командам MR, UX и CX понимать людей, продукты и опыт в контексте повседневной жизни. Исследователи, дизайнеры и менеджеры по продуктам, которых мы поддерживаем, используют Indeemo в контекстах B2C и B2B для разли...

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

Сопоставление исследователей с участниками. Набирайте любую аудиторию участников или находите платные возможности для проведения исследований по любому методу исследования по всему миру.

Userbrain

Userbrain

userbrain.com

Настройте свой первый пользовательский тест всего за несколько минут и получите первые результаты через несколько часов. Userbrain — это ваш быстрый путь к выяснению того, что работает для вашего продукта, а что нет.

The User Interview Exchange

The User Interview Exchange

userinterviewexchange.com

User Interview Exchange — это сайт, на котором авторы могут проверять и тестировать продукты, которые улучшают нашу личную и профессиональную жизнь. * Зарабатывайте токены, участвуя в интервью с пользователями Помогите создать передовые продукты, поделившись своим опытом в 30-минутных интервью с по...

Zuko

Zuko

zuko.io

67% людей, которые начинают заполнять онлайн-форму, не заполняют ее. Zuko — это онлайн-форма + инструмент аналитики и оптимизации оформления заказа, который поможет вам снизить количество отказов и увеличить конверсию, сделав вашу форму максимально эффективной. * Поймите, когда, где и почему посетит...

RealEye

RealEye

realeye.io

Платформа онлайн-исследований с функцией отслеживания глаз с помощью веб-камеры. Это: - намного быстрее и дешевле, чем традиционное оборудование для отслеживания взгляда - точное (точность размера кнопок) и используется в академических исследованиях - простое в использовании (клиенты хвалят нас за у...

Kraftful

Kraftful

kraftful.com

Kraftful предоставляет вам глубокий AI-анализ отзывов пользователей, чтобы узнать, что нужно вашим пользователям и как сделать ваш продукт восхитительным.

Saber Feedback

Saber Feedback

saberfeedback.com

Простой и гибкий инструмент обратной связи, который находится на вашем сайте. Откройте каналы связи со своими клиентами, чтобы вы могли решать проблемы и повышать вовлеченность. Обнаруживайте срочные ошибки, улучшайте взаимодействие с пользователем и обеспечивайте более плавный контроль качества к...

Glow

Glow

glowfeed.com

Glow — это лучшая в своем классе исследовательская технология, которая позволяет проще и быстрее собирать полезную информацию о людях. Glow поддерживает бренды в проведении категорийного U&A, анализа аудитории, состояния бренда, тестирования концепции, тестирования на рынке, оценки рентабельности ин...

methinks

methinks

methinks.io

Пользовательское тестирование methinks.io предусматривает личные интервью в мобильном приложении. Квалификационные тестировщики, опросы, видеоинтервью в прямом эфире, архивы, оплата, все в одном приложении

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