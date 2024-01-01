Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для исследования пользователей - Самые популярные приложения

Чтобы попасть в категорию «Исследования пользователей», продукт должен: Предоставьте инструменты для вовлечения клиентов и/или посетителей в реальное взаимодействие с брендом в цифровом формате, лично или в сочетании того и другого. Включите таргетинг на текущих клиентов/пользователей для получения отзывов или сбора отзывов от внешней аудитории. Обеспечьте немедленную обратную связь для своевременного сбора мнений по конкретным аспектам пути покупателя и индивидуальным обстоятельствам. Включите функции или интегрируйте их с инструментами, которые помогают помечать, сортировать и делиться отдельными интервью и ответами для анализа, облегчая организациям принятие обоснованных решений по оптимизации.