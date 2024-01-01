WebCatalog

Glow

Glow

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: glowfeed.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Glow в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Glow — это лучшая в своем классе исследовательская технология, которая позволяет проще и быстрее собирать полезную информацию о людях. Glow поддерживает бренды в проведении категорийного U&A, анализа аудитории, состояния бренда, тестирования концепции, тестирования на рынке, оценки рентабельности инвестиций, диагностики ESG/устойчивого развития и многого другого. Платформа Glow проста в освоении и проста в использовании, а такие функции, как визуализация данных в реальном времени, мгновенный языковой перевод и анализ одним щелчком мыши, гарантируют, что вы сможете быстро реагировать на свои идеи. Узнайте, как прогрессивные бренды, включая Bain, Reckitt, Mondelez, Puma, Carat, Publicis и R/GA, используют Glow для снижения рисков, устранения догадок и содействия развитию своего бизнеса.

Категории:

Business
Программное обеспечение для исследования пользователей

Веб-сайт: glowfeed.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Glow, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

Вам также может понравиться

Planetly

Planetly

planetly.com

CyberRiskAI

CyberRiskAI

cyberriskai.com

Spectral

Spectral

spectral.finance

BrandsEye

BrandsEye

brandseye.com

Useberry

Useberry

useberry.com

Mettl

Mettl

mettl.com

Blitzllama

Blitzllama

blitzllama.com

Penneo

Penneo

penneo.com

The Nation

The Nation

thenation.com

GenomeWeb

GenomeWeb

genomeweb.com

Stockopedia

Stockopedia

stockopedia.com

&facts

&facts

andfacts.com

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.