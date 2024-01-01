Glow — это лучшая в своем классе исследовательская технология, которая позволяет проще и быстрее собирать полезную информацию о людях. Glow поддерживает бренды в проведении категорийного U&A, анализа аудитории, состояния бренда, тестирования концепции, тестирования на рынке, оценки рентабельности инвестиций, диагностики ESG/устойчивого развития и многого другого. Платформа Glow проста в освоении и проста в использовании, а такие функции, как визуализация данных в реальном времени, мгновенный языковой перевод и анализ одним щелчком мыши, гарантируют, что вы сможете быстро реагировать на свои идеи. Узнайте, как прогрессивные бренды, включая Bain, Reckitt, Mondelez, Puma, Carat, Publicis и R/GA, используют Glow для снижения рисков, устранения догадок и содействия развитию своего бизнеса.

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