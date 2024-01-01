Альтернативы - Glow

UXtweak

uxtweak.com

UXtweak — это платформа для исследований UX, готовая помочь вам с любыми задачами, которые вы перед ней ставите. Если вы когда-нибудь задумывались, что думают и чувствуют ваши пользователи по поводу вашего веб-сайта, приложения или прототипа, вам больше не нужно гадать. На платформе UXtweak доступно...