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UXReality

UXReality

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Веб-сайт: uxreality.com

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UXReality is an inclusive AI-powered app for creating your own universe of user behavior data. It has all mobile behavior tracking features such as heatmap, gaze plot, emotions, voice, scroll and click flows recordings with webcam Eye Tracking, Emotion Measurement, and Surveys.

Категории:

Productivity
Программное обеспечение для исследования пользователей

Веб-сайт: uxreality.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением UXReality, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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userfeel.com

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Marker.io

marker.io

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dscout

dscout.com

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vowel.com

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Session Rewind

sessionrewind.com

Essense

Essense

essense.io

methinks

methinks

methinks.io

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