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UX Sniff

UX Sniff

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: uxsniff.com

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Improve your website's UX and boost conversions with UXsniff, an AI-powered tool that autonomously analyzes session recordings and identifies abnormal click patterns. Let UXsniff be your virtual UX analyst, enhancing your site's UX and conversion rates.

Категории:

Software Development
Программное обеспечение для исследования пользователей

Веб-сайт: uxsniff.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением UX Sniff, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

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Prolific

prolific.co

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HoneyStack

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userinterviews.com

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Uizard

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AdCreative.ai

AdCreative.ai

adcreative.ai

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