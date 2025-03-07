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Программное обеспечение для живого чата позволяет компаниям общаться с посетителями веб-сайта в режиме реального времени через окна чата. Представители службы поддержки клиентов могут использовать это программное обеспечение, чтобы помогать пользователям с вопросами о продуктах или навигации по сайту. Агенты службы поддержки могут инициировать взаимодействие с помощью всплывающих окон чата или ждать, пока посетители обратятся со своими вопросами. Ключевые функции включают отчеты и аналитику, интерактивные уведомления чата и архивирование разговоров. Этот инструмент помогает группам обслуживания клиентов быстро реагировать на запросы, позволяет сотрудникам по развитию бизнеса привлекать потенциальных клиентов, с которыми трудно связаться по телефону или электронной почте, а также позволяет административному персоналу в сфере образования связываться с будущими студентами. Кроме того, функции живого чата могут быть интегрированы в другие типы программного обеспечения, такие как платформы электронной коммерции и решения службы поддержки.
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Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Intercom
intercom.com
Intercom - единственное полное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесшовное качество обслуживания клиентов в процессе автоматизации и поддержки человека, что обеспечивает повышение удовлетворенности клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, где большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости поддержки человека, освобождая команду для работы над более высокой стоимостью разговоров с клиентами. Более 25 000 глобальных организаций, в том числе Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom для предоставления беспрецедентного пользовательского опыта в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и обеспечивает взаимодействие с более чем 600 миллионами ежемесячных активных пользователей. Основанный в 2011 году и поддержанный ведущими венчурными капиталистами, в том числе Кляйнером Перкинсом, Bessemer Venture Partners и Social Capital, Intercom выполняет миссию по созданию интернет -бизнеса личным.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk-это решение для обслуживания AI, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Zendesk Solution работает вне коробки и легко изменить в случае изменений, что позволяет предприятиям двигаться быстрее. Zendesk также помогает предприятиям использовать передовое искусственное интеллект для служб, чтобы решить проблемы с клиентами быстрее и точнее. Построенный на миллиардах взаимодействия CX, Zendesk AI может быть использован по всему опыту обслуживания от самообслуживания до агентов, администраторов, чтобы помочь вам расти и эффективно работать в масштабе. Zendesk расширяет возможности агентов с инструментами, пониманием и контекстом, которые им необходимы для предоставления персонализированного обслуживания на любом канале, будь то социальные сообщения, телефон или электронная почта. Zendesk объединяет все, что нужно, от персонализированной беседы и управления положениями, до технического управления, до технического обеспечения, автоматизации, автоматизации и рынка более 1200 приложений - все защищены под одной крышей. И наше решение легко внедрить и корректировать на лету, освобождая команды от требований, разработчиков и дорогих партнеров для продолжающихся изменений. В Zendesk мы выполняем миссию, чтобы упростить сложность бизнеса и облегчить компаниям создавать значимые связи с клиентами. От стартапов до крупных предприятий, мы считаем, что интеллектуальные, инновационные опыт клиентов должны быть в пределах досягаемости для каждой компании, независимо от размера, промышленности или амбиций. Zendesk обслуживает более 130 тыс. Глобальных брендов во множестве отраслей промышленности на более чем 30 языках. Zendesk со штаб -квартирой в Сан -Франциско и управляет офисами по всему миру.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (продукт Freshworks Inc.) помогает компаниям без особых усилий порадовать своих клиентов современным и интуитивно понятным программным обеспечением для поддержки клиентов. Freshdesk преобразует запросы, поступающие по электронной почте, в Интернете, телефоне, чате, обмене сообщениями и социальными в билетах, и объединяет разрешение билетов по каналам. Кроме того, сильные возможности автоматизации и искусственного интеллекта, такие как автоматизация назначения билетов, приоритет билетов, Agent Assist и даже отправка консервированных ответов, помогают упростить процесс поддержки. Freshdesk также улучшает сотрудничество команды, интегрируется с целым рядом сторонних инструментов, предлагает возможности прогнозирующей поддержки и управление полевыми услугами. Особенности отчетности и аналитики предоставляют информацию, необходимые для развития бизнеса.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk может помочь предприятиям управлять коммуникацией клиентов по телефону, электронной почте, живого чата, SMS -текста, социальных сетей и многого другого. Это также помогает вам назначить звонки вашим агентам на основе их отделения или команды, автоматически направлять звонки агентам, с которыми клиент знаком, и позволяет вам поддерживать согласованность обслуживания для строительства значимых отношений с клиентами. Подключите номер обслуживания клиентов с помощью стола Zoho и сделайте/получите звонки в приложении.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center-это всеканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и 30+ цифровыми каналами, расширенные варианты ИИ для самообслуживания, такие как боты, проактивные инструменты для охвата и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиента. Он предлагает более 300 предварительно построенных интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления рабочей силой и аналитикой, способствующее искусственным технологиям. CringCentral Contact Center тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного класса и интегрированные унифицированные коммуникации, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. CallRail — это ведущая аналитическая платформа, которая позволяет предприятиям любого размера уверенно выходить на рынок. Решения CallRail, обслуживающие более 200 000 компаний по всему миру, помогают компаниям отслеживать и соотносить каждый лид с их маркетинговым путешествием, фиксировать и управлять каждым звонком, текстовым сообщением, чатом и формой, а также использовать информацию в режиме реального времени для оптимизации своего маркетинга.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias-это единственная в своем роде платформу обслуживания клиентов, специально предназначенная для бизнеса электронной коммерции, чтобы обеспечить легкое обслуживание клиентов на каждом этапе роста. Используя передовые возможности автоматизации и искусственного интеллекта, Горджиас революционизирует, как интернет-магазины оптимизируют путешествие клиента с помощью вспомогательной поддержки, чата, макросов, правил, поддержки и статистики доходов. В настоящее время Горджиас обслуживает более 13 000 торговцев в области электронной коммерции, включая Стива Мэдден, Глосье, Брюмат и Туши. Gorgias гордится тем, что является сертифицированной корпорацией B и является лидером в области устойчивых и справедливых практик на рабочем месте.
Help Scout
helpscout.com
Помощь Scout разработана с учетом ваших клиентов. Предоставьте электронную почту и живой чат с помощью индивидуального прикосновения, а также предоставите контент Help Dest, где это нужно вашим клиентам, все в одном месте, все по одной низкой цене. Опыт работы с клиентами прост, и обучающий персонал безболезнен, но у Скаута все еще есть все мощные функции, необходимые для обеспечения большой поддержки в масштабе. Благодаря лучшему отчетности в классе, интегрированной базой знаний, 50+ интеграций и надежного API, Help Scout позволяет вашей команде сосредоточиться на том, что действительно важно: ваших клиентов. Помощь Скауту доверяют более 12 000 клиентов в более чем 140 странах, включая буфер, Grubhub, Angellist и Timbuk2.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Consolto
consolto.com
Компания Consolto надеждается, что благодаря их решению для конференций, ориентированного на SMB, любой может предложить высокий удар, цифровые услуги один на один, которые находятся наравне и даже превышают тех, которые предоставляются более крупными организациями. Проблема, согласно Consolto.com, прямо сейчас настройка видеочата с клиентом может быть чем -то неловким процессом с текущими решениями, такими как Zoom, Skype или Google Hangouts, которые не были созданы для бизнеса для клиентских сценариев. Они требуют любого: какая -то клиентская установка - облом. Имя пользователя/пароль учетные данные - где этот проклятый пароль? Отправка ссылки или электронного письма для общения с потенциальными клиентами - утомительно. Добавление в контакты - кто -нибудь конфиденциальность? Мало или нет возможностей. Как нужно сделать какой -либо бизнес? Другим важным аспектом, который плохо рассматривается этими решениями, является их способность управлять сессиями. Например, Zoom не спасает тексты от чатов, поэтому важные заметки и идеи, написанные во время сессий, потеряны. Эти типы решений затрудняют управление продажами или консультационными сессиями. Консольто видит в своем решении VCRM-платформу управления взаимоотношениями с клиентами на основе видеочатов, которая была разработана для улучшения бизнес-взаимодействия. Это позволяет анонимный, бесконтактный (без обмена контактными данными), без трения (без загрузки, без учетных данных) общение в реальном времени через видео. Их продукт доступен либо как виджет веб -сайта, либо прямая ссылка, включенная через личную страницу. Полностью оптимизированный для потребностей SMB и фрилансеров, Consolto «Простая в установке решения» (только одна строка кода) развертывает впечатляющий список функциональности с высоким воздействием, который упрощает управление бизнес -взаимодействиями. Эти функциональные возможности включают в себя планирование встреч, счета-фактуры в приложении и платежи, записки, транскрипцию сеанса (скоро), CRM-подобные последующие уведомления, клиентскую аналитику и постоянные сообщения, чтобы назвать лишь некоторые из них.
LiveCaller
livecaller.io
Отсутствие каналов связи на веб-сайтах приводит к оттоку клиентов, низкому уровню удовлетворенности и минимальному или нулевому успеху клиентов. Кроме того, потенциальная ценность голосовых вызовов одним щелчком мыши для предприятий в разных отраслях огромна, поэтому LiveCaller в основном решает эти проблемы, предлагая решение «все в одном». , который объединяет различные каналы связи (веб-звонок, чат, обратный звонок, приложения для обмена социальными сообщениями) в единую платформу.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - это комплексная платформа по маркетингу электронной почты, которая предоставляет малым предприятиям, солопренериям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для развития своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения абонентов в платящих клиентов. Благодаря более чем 25-летней экспертизе наши клиенты выбирают GetResponse для нашего удобного решения, отмеченной наградами 24/7 поддержки клиентов и мощных инструментов, которые выходят за рамки почтового маркетинга-с автоматизацией, ростом списка и дополнительными инструментами связи, такими как вебинары и Live Чаты, чтобы помочь предприятиям построить свой личный бренд, продавать свои продукты и услуги и создать сообщество. Нужна более продвинутая платформа? GetResponse Max и Max² являются решениями для требования пользователей ищут передовые маркетинговые функции и надежную поддержку.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участие с помощью модерируемых вопросов и ответов, опросов в реальном времени, чата, реакций на смайлы и распознавания жестов. • Позвольте участникам слушать на предпочитаемом ими языке с помощью живых переводчиков, включенных в сеанс. • Углубляйтесь в темы или поощряйте связи. с секционными сессиями. Проводите профессиональные и индивидуальные вебинары в большом масштабе. • Управляйте сценой и контентом, который ваша аудитория видит до, во время и после мероприятия. • Управляйте процессом регистрации участников с помощью индивидуальных вариантов брендинга и тем. • Отрепетируйте всю презентацию с другими участниками дискуссии, прежде чем начать ее трансляцию. • Привлеките до 100 000 участников. • Охватите глобальную аудиторию с помощью переводов в реальном времени на более чем 100 языков.
JustCall
justcall.io
JustCall: платформа для бизнес-коммуникации All-in-One Communication соединяется с потенциальными клиентами и клиентами по голосу, SMS, электронной почте и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с 100+ интеграциями и магией ИИ и наблюдайте, как ваш бизнес растут на автопилоте. Доверившись более чем более 6000 предприятий во всем мире, JustCall побуждает команды, ориентированные на клиента, предоставлять безупречные взаимодействия с клиентами, подпитываемые в режиме реального времени и пост-вызыв в области ИИ. Top JustCall Features, чтобы следить за: * Входящие и исходящие звонки * Отправить и получить SMS и MMS * Дилер продаж (Auto, Predictive и Power Nialers) * SMS -рабочие процессы * СМС боты * Многоуровневая IVR * Агент в реальном времени * SMS-мощность AI * Коучинг AI * Анализ настроений * Аи * Мониторинг живых вызовов * Общий почтовый ящик WhatsApp * Автоматическое распределение вызовов (ACD) * 100+ интеграции CRM * Номера деловых телефонов в 70 странах
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.chat - Безопасное сотрудничество для высокорегистрированных организаций, созданных для организаций, которые нуждаются в большем контроле над их сообщением, это обеспечивает сотрудничество между коллегами, партнерами, клиентами, сообществами и даже платформами без компромиссов по владению данными, настройками или интеграциями. Десятки миллионов пользователей в более чем 150 странах и организациях, таких как Deutsche Bahn, военно -морской флот США и Credit Suisse Trust.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более инновационными и более гибкими. И мы все можем создать будущее, которое мы себе представляем. Мир работает с ServiceNow.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – управляйте своими онлайн-продажами посредством общения! Автоматизируйте продажи с помощью Smartsupp. Мы предлагаем все, что вам нужно для роста ваших онлайн-продаж: искусственный интеллект, чат-боты LeadGen, чат и многое другое, что вы можете использовать, чтобы привлечь посетителей в нужное время. И в кратчайшие сроки превратите их в лояльных клиентов. Smartsupp — одно из ведущих и пользующихся наибольшим доверием решений для чатов и чат-ботов в мире, которое в настоящее время поддерживает более 100 000 интернет-магазинов и веб-сайтов.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye-это платформа управления репутацией и цифровой опыт работы с клиентами для местных брендов и многоцелевых предприятий. Более 100 000 предприятий используют платформу Birdeye, работающую на AI, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, поддерживать лояльность и преуспеть на своих местных рынках.
Chative
chative.io
Chative.IO — это омниканальная платформа обмена сообщениями, основанная на искусственном интеллекте. Мы даем возможность предприятиям продавать напрямую через социальные каналы с помощью искусственного интеллекта и автоматизации. Почему вам следует использовать Chative.IO? - У Chative есть готовое решение для обслуживания клиентов с использованием искусственного интеллекта, которое адаптируется к любому бизнесу и работает в несколько кликов! - Неограниченное количество каналов и сообщений бесплатно, а также цены полностью прозрачны и удобны для стартапов. Он также поставляется с бесплатным мобильным приложением! - Бесплатный план для малого бизнеса с доступной поддержкой в приложении. - Chative предлагает отмеченный наградами пользовательский интерфейс и UX, который сочетает в себе искусство сжатия информации с простой навигацией! - Последние 6 лет мы являемся новаторами в области искусственного интеллекта, чат-ботов и автоматизации обмена сообщениями. Что Chative.IO дает вам? - Унифицируйте все разговоры, клиентов, заказы и каталоги продуктов, чтобы ускорить рост за счет более счастливых клиентов. - Доступ к полной информации о клиенте, истории заказов и сведениям о деятельности, что обеспечивает индивидуальную поддержку для лояльности и повторных покупок. - Обеспечьте прямые продажи через ежедневные приложения для обмена сообщениями, превращая посетителей в потенциальных клиентов. - Обеспечьте своевременное персонализированное обслуживание клиентов и повысьте производительность благодаря искусственному интеллекту и автоматизации.
Five9
five9.com
Интеллектуальная платформа Five9 CX предоставляет комплексный набор решений для взаимодействия с клиентами по выбранным ими каналам, предоставляет менеджерам ценную информацию и информацию о производительности контакт-центра, а также позволяет повысить эффективность вашего бизнеса, обеспечивая более высокие бизнес-результаты и принося радость CX™. Наша облачная, масштабируемая и безопасная платформа включает в себя контакт-центр; омниканальное взаимодействие; Управление вовлеченностью персонала; возможность расширения за счет более чем 1400 партнеров; а также инновационный, практичный искусственный интеллект, автоматизация и аналитика путешествий, встроенные в платформу. Five9 предоставляет возможности людей, технологий и партнеров более чем 2500 организациям по всему миру.
Helpwise
helpwise.io
Удержание клиентов так же важно, как и приобретение новых. Лояльные клиенты приносят больше дохода и приносят вам рекомендации без каких-либо затрат. Обеспечение хорошего обслуживания клиентов является неотъемлемой частью удержания клиентов. С помощью Helpwise управлять обслуживанием клиентов становится проще. 1. Создайте свой центр обслуживания клиентов буквально за считанные минуты. 2. Общайтесь с клиентами по всем каналам и сотрудничайте со своей командой. 3. Установите подотчетность без необходимости использования общих паролей. 4. Настроить самообслуживание и автоматизацию. 5. Получите полезную информацию о повышении производительности команды и удовлетворенности клиентов. Helpwise интегрируется с электронной почтой (например, поддержка@, продажи@, карьера@ и т. д.), онлайн-чатом, WhatsApp, SMS, социальными сетями и многим другим. Начните работу с Helpwise — решением для обслуживания клиентов, которое увеличивает доход вашего бизнеса.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — это решение для диалогового взаимодействия, которое помогает компаниям взаимодействовать с клиентами по нескольким каналам, таким как веб-чат, электронная почта, телефон и социальные каналы, такие как WhatsApp, Instagram и iMessage. Freshchat также предлагает собственные чат-боты на базе искусственного интеллекта, которые можно легко создать с помощью конструктора без кода, что помогает предприятиям обеспечивать персонализированное самообслуживание в больших масштабах. Благодаря конструктору путешествий Freshchat и готовым сценариям компании могут опережать потребности своих клиентов и активно поддерживать их, когда это необходимо. Freshchat также предоставляет комплексное представление истории разговоров клиента и другую соответствующую информацию, что делает агентов более продуктивными и позволяет им предоставлять персонализированный опыт.
Kindly
kindly.ai
Генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта, созданные для автоматизации поддержки и увеличения продаж. Мы являемся одним из ведущих европейских поставщиков чат-ботов премиум-класса, специализирующихся на разработке решений в области искусственного интеллекта и автоматизации для обслуживания клиентов и общения. Мы предлагаем платформу, которая сочетает в себе передовые методы машинного обучения и обработку естественного языка (NLP) для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения эффективности процессов обслуживания клиентов. Что отличает Kindly? Меньше обслуживания и больше производства контента! Искусственный интеллект Kindly предложит новые данные для тренировок, которые вы сможете принять одним нажатием кнопки. Легко настроить Чтобы чат-бот соответствовал вашему брендингу, кодирования не требуется! Больше, чем кнопки Чат-боты Kindly могут отвечать на конкретные вопросы, вместо того, чтобы заставлять пользователей нажимать кнопки, которые могут даже не иметь отношения к делу. Многоязычный Обучите чат-бота одному языку и он будет понимать запросы более чем на ста! Среди наших клиентов — Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun и Kahoot. Легко интегрируйтесь с ведущими поставщиками CRM, такими как Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk и Hubspot и другими.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — это решение для поддержки клиентов с открытым исходным кодом, которое помогает компаниям привлекать своих клиентов на своем веб-сайте, странице Facebook, в Twitter, Whatsapp, SMS, электронной почте и т. д. Это альтернатива с открытым исходным кодом Intercom, Drift, Freshchat и т. д. Подключите своего клиента каналы разговора и общайтесь со своими клиентами из одного места. Легко добавляйте новых агентов в свою систему и с легкостью разрешайте разговоры. Chatwoot также предоставляет вам отчеты в режиме реального времени для оценки эффективности вашей команды, готовые ответы, позволяющие легко отвечать на часто задаваемые вопросы, и личные заметки для агентов для совместной работы.
Rake
rake.ai
Rake включает в себя виджет чата для привлечения посетителей веб-сайта - функции группового общения с прямыми сообщениями, беседы по каналам - многоканальные соединения в чате на различных платформах - мониторинг посетителей веб-сайта с помощью простой версии Google Analytics в реальном времени - управление задачами для отслеживания разговоров
Qualified
qualified.com
Квалифицированная платформа генерации трубопроводов для команд дохода, которые используют Salesforce. Ведущие бренды B2B, такие как Adobe, LaunchDarkly, Surveymonkey, MesdayPot и VMware Trust, квалифицированные для развития их трубопровода, используя их наибольший актив продаж и маркетинга - корпоративный веб -сайт - чтобы определить самых ценных покупателей, раскрыть сигналы покупателя и мгновенно Начать разговоры по продажам. Клиенты, которые используют квалифицированный отчет на 10 -кратное увеличение продаж, увеличение конверсии свинца в 4 раза и увеличение трубопровода на 6 раза. Квалифицированный, построенный на Salesforce, соединяет веб-сайт с данными Salesforce, чтобы определить намерения покупателя на основе учетных записей и облегчить разговоры по продажам в реальном времени. Квалифицированный занимает первое место в Salesforce AppExchange и занимает первое место по более чем 20 категориям на G2. Штаб -квартира в Сан -Франциско, квалифицированный возглавляется бывшим директором Salesforce CMO Kraig Swensrud и бывшим продуктом Salesforce SVP Sean Whiteley и финансируемым Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures и Salesforce Ventures. Чтобы узнать больше, посетите квалифицированный.com.
tawk.to
tawk.to
tawk.to — это бесплатное приложение для чата, которое позволяет отслеживать посетителей и общаться с ними на вашем веб-сайте или на бесплатной настраиваемой странице. Вы можете иметь неограниченное количество агентов и добавлять их на неограниченное количество сайтов, чтобы они могли общаться с вашими посетителями без каких-либо ограничений. История чата сохраняется навсегда, пока вы ее не удалите. Tawk.to позволяет более чем шести миллионам человек легко общаться и совершать транзакции с миллиардами клиентов — независимо от того, где они находятся и как они платят. Будьте рядом, когда вы им понадобитесь, благодаря неограниченному обмену сообщениями, билетам и собственной базе знаний — и все это на 100 % БЕСПЛАТНО. Программное обеспечение tawk.to для обмена сообщениями и управления клиентами легко использовать на всех устройствах и интегрируется со всеми вашими веб-сайтами и целевыми страницами. tawk.to предлагает приложения для iOS, Android, Windows и Mac OSX, которые помогут вам оставаться на связи, где бы вы ни находились. tawk.to предлагает круглосуточную поддержку в режиме реального времени, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Gladly
gladly.com
Gladly — единственное программное обеспечение для обслуживания клиентов, созданное для людей, а не для билетов. Искусственный интеллект меняет то, как мы работаем и общаемся. Ожидания потребителей относительно того, как их знают и относятся к ним бренды, никогда не были такими высокими. В то же время бренды вынуждены делать больше с меньшими затратами и должны балансировать между экономией денег с помощью искусственного интеллекта и автоматизацией, одновременно обеспечивая потребителям опыт мирового уровня. Правильный опыт создает связи, лояльность и пожизненную ценность клиента. Программное обеспечение для обслуживания клиентов, построенное на билетах, не справляется с этим противоречием. И бренды, которые полагаются на программное обеспечение для продажи билетов, терпят неудачу в этой новой экономике. Раздутые стеки технологий. Дублирование билетов. Потребительское повторение и разочарование. Неуклюжие и растерянные агенты. Два неудачных опыта обслуживания приведут к потере клиента на всю жизнь. С удовольствием применяет ИИ по-другому, чтобы помочь коммерческим брендам предоставлять радикально персонализированное обслуживание клиентов на уровне консьержа в больших масштабах. С Gladly потребители помогают себе сами, когда хотят, а агенты по обслуживанию клиентов превращаются в супергероев, повышая эффективность и производительность. Каждый разговор в Gladly начинается с понимания клиента в режиме реального времени — кто он, его предпочтения, история разговоров и покупок с брендом, каждое взаимодействие в одном месте. А поскольку каждый встроенный канал — голосовая связь, электронная почта, SMS, чат, социальные сообщения, самообслуживание — у брендов есть единый поток общения со своими клиентами на протяжении всей жизни. Клиентами Gladly являются самые любимые бренды в мире: Allbirds, Bombas, Crate & Barrel, Deckers, Eddie Bauer, FTD, Nordstrom, REI, Ulta Beauty и Warby Parker. Эти и сотни других брендов используют Gladly для создания лояльных клиентов на всю жизнь благодаря глубоким связям.
Missive
missiveapp.com
Missive был запущен в 2015 году в Квебеке, Канада. В настоящее время в его состав входят 3 соучредителя и 2 сотрудника. Missive — это приложение, которое объединяет входящие сообщения и чат команды под одной крышей. Он был создан с учетом сотрудничества и централизации общения вашей команды. Среди множества функций Missive есть четыре ключевых: - Входящие команды. - Внутренний командный чат. - Правила автоматизации рабочих процессов. - Интеграции.
LiveChat
livechat.com
LiveChat — это полноценная платформа обслуживания клиентов с возможностями онлайн-чата и веб-аналитики. Он разработан специально для обеспечения превосходного обслуживания клиентов и продаж топлива. Эту универсальную платформу обслуживания клиентов используют более 38 000 клиентов в 150 странах. Он выделяется своим простым и интуитивно понятным дизайном, что позволяет сразу же использовать его как агентам службы поддержки, так и клиентам. LiveChat позволяет настроить общение с клиентами так, чтобы оправдать и превзойти их ожидания. Основное внимание уделяется обеспечению бесперебойного обслуживания с помощью мощных функций, которые поддерживают команды обслуживания клиентов. Его можно использовать на мобильных устройствах, поэтому вы можете быть уверены, что никогда не потеряете ни одного потенциального клиента, даже когда вы в пути. Мобильный чат также может работать в фоновом режиме, поэтому, что бы вы ни делали на своем телефоне, приложение будет продолжать приглашать потенциальных посетителей и уведомлять вас о входящих чатах. Виджет чата LiveChat полностью настраивается, благодаря чему он выглядит как естественная часть вашего веб-сайта. Одной из самых мощных функций с точки зрения привлечения потенциальных клиентов являются автоматические приветствия, которые позволяют предлагать посетителям помощь еще до того, как они обратятся в службу поддержки. Автоматические приглашения в чат также можно настроить в зависимости от поведения клиента, что улучшает общее впечатление клиентов о бренде. С помощью LiveChat команды поддержки клиентов могут одновременно проводить несколько сеансов чата. Агенты могут использовать предварительный просмотр, чтобы увидеть, что набирают клиенты, прежде чем они нажмут кнопку «отправить», и использовать готовые ответы, что помогает им сократить среднее время обработки и порадовать клиентов. Чтобы сделать обслуживание более удобным и персонализированным, агенты могут использовать сведения о клиенте, отображаемые на боковой панели во время разговора. Это дает столь необходимую информацию о наиболее важных данных о клиенте. Агенты могут отмечать каждый сеанс чата, что позволяет им впоследствии выявлять популярные запросы и улучшать свой продукт или услугу. Благодаря расширенным возможностям создания отчетов LiveChat команды поддержки и продаж могут отслеживать свою работу, выявлять улучшения, повышать производительность и, как следствие, получать довольных клиентов и увеличивать продажи. LiveChat помогает управлять сообщениями клиентов, автоматизировать рабочий процесс и сотрудничать внутри команд. Он поддерживает чат-ботов, позволяя брендам создавать и запускать диалоговые чат-боты без программирования и выделяться качеством обслуживания клиентов. Он также предлагает базу знаний для быстрого и удобного самообслуживания. LiveChat предоставляет более 200 мощных интеграций, которые позволяют компаниям повысить ценность существующих инструментов. Он легко интегрируется с популярными CRM-решениями, такими как Hubspot и Pipedrive, сервисами электронной коммерции, такими как Shopify и BigCommerce, а также приложениями для обмена сообщениями, такими как WhatsApp и Facebook, что позволяет легко синхронизировать данные клиентов и поддерживать общение в одном месте. Он поддерживает платежные сервисы, такие как PayPal или Stripe, позволяя клиентам совершать заказы и платежи прямо из чата. Он работает с почтовыми службами, такими как Mailchimp, помогая собирать и развивать потенциальных клиентов после чата. Доступно множество других интеграций, которые помогают предприятиям обеспечить превосходное обслуживание клиентов и увеличить продажи. Команда LiveChat всегда готова помочь во всем 24/7/365. Службы поддержки LiveChat обеспечивают лучшее обслуживание клиентов, быстро отвечая на вопросы, решая проблемы и предлагая решения.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидает клиент, и многим другим, включая отслеживание посетителей в реальном времени, перевод чата в реальном времени, чат в реальном времени, автоматические триггеры чата, оценку потенциальных клиентов, аудиозвонок, совместное использование экрана, управление ненормативной лексикой, предварительный просмотр чата, бот без кода, бот для ответов, маршрутизация чата, внутренний чат, мобильное приложение агента, SDK для iOS и Android, а также интеграция с популярными каналами обмена мгновенными сообщениями, такими как Whatsapp, Instagram, FB Messenger и Telegram. Все это на одной платформе.
typedesk
typedesk.com
Готовые ответы, с наддувом! typedesk — ведущее приложение, позволяющее сэкономить время, потраченное на набор одних и тех же слов снова и снова! Создавайте текстовые шаблоны повседневных предложений и сообщений, а Typedesk позволяет быстро и легко их повторно использовать. ➤ Как это работает? Используйте символ /, за которым следуют пользовательские сочетания клавиш, чтобы быстро вставить ответ. Например, typedesk может преобразовать
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Customerly
customerly.io
Предоставляйте своим клиентам поддержку, которую они заслуживают. Customerly позволяет легко продолжать предлагать вашим клиентам поддержку мирового класса, пока вы растете и масштабируете свой бизнес.
Drift
drift.com
Drift®, компания, занимающаяся вопросами покупательского опыта и разговорного искусственного интеллекта, вдохновляет компании создавать более привлекательный клиентский опыт, по одному разговору за раз. Ее ориентированная на человека платформа на базе искусственного интеллекта слушает, понимает и учится у покупателей, чтобы предоставлять персонализированный опыт и рекомендации в каждой точке взаимодействия. Drift создает мир, в котором искусственный интеллект помогает людям превращать разговоры в отношения. Drift помогает тысячам клиентов по всему миру преобразовать данные разговоров и поведение покупателей в более глубокие отношения, увеличить поток продаж и увеличить доход. Пионер в области разговорного маркетинга, компания была основана в 2015 году, чтобы помочь устранить трудности в процессе B2B-покупок. Поскольку ожидания покупателей продолжают расти, а ИИ становится центральным элементом расширения возможностей полноценного взаимодействия с клиентами в масштабе, Drift меняет созданную им категорию.
Messagely
messagely.com
Программное обеспечение для поддержки клиентов и платформа обмена сообщениями от Messagely. Ведите более содержательные беседы с более счастливыми клиентами и быстрее развивайте свой бизнес.
Chatway
chatway.app
Chatway преобразует взаимодействие с клиентами онлайн со своим продуктом в чате для веб -сайтов. Предлагая общение в реальном времени, настраиваемые виджеты и интеллектуальные чат-боты, это улучшает пользовательский опыт. Отзывчивый на разных устройствах, Chatway дает возможность предприятиям заниматься, решать проблемы и конвертировать эффективно. Поднимите свое присутствие в Интернете и постройте долгосрочные отношения с клиентами с Chatway.
Crisp
crisp.chat
Crisp — это идеальная универсальная многоканальная платформа поддержки клиентов, которая помогает компаниям мгновенно связываться со своими клиентами или потенциальными клиентами, ожидающими поддержки. Благодаря быстро развивающемуся набору инструментов Crisp ведет компании через революцию, ориентированную на клиентов, используя диалоги для ускорения роста. Клиенты используют Crisp, чтобы предоставить потенциальным клиентам современный опыт жизненного цикла, привлечь более квалифицированных клиентов, улучшить помощь клиентам и повысить их удовлетворенность, что приводит к глобальному увеличению доходов. Начните бесплатно сегодня и присоединяйтесь к 400 000 компаний, использующих Crisp на Crisp.chat. Благодаря простому пользовательскому интерфейсу компании могут создать общий почтовый ящик для всех сотрудников компании. Crisp — это универсальное решение для управления вашей многоканальной стратегией поддержки клиентов. Используя Crisp, вы получите доступ к следующему: - Виджет чата на сайте - Программное обеспечение AI Chatbot и конструктор скриптовых чат-ботов. - База знаний программного обеспечения. - Программное обеспечение для капельных кампаний - CRM-программа - Live Translate (говорите как носитель языка ваших клиентов) - MagicType (просматривайте, что печатают ваши клиенты, в режиме реального времени) - Совместное использование экрана (без необходимости дополнительного плагина) - Множественные интеграции (Slack, WordPress, Shopify, WooCommerce, Adobe Commerce, Zapier, Hubspot, Salesforce, Jira, Trello, ...) - многие другие функции
Appy Pie
appypie.com
Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложений, веб-сайтов, чат-ботов, автоматизации, дизайна, базы знаний, службы поддержки и многого другого.
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Они переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее искусственным интеллектом и автоматизацией, чтобы решать проблемы и помогать командам работать быстрее. Клиенты получают исключительный сервис независимо от того, ищут ли они простой, мгновенный ответ или персонализированную помощь по самым сложным вопросам, а также аналитику и идеи, необходимые их бизнесу для оптимизации обслуживания клиентов. Более 8500 компаний всех форм и размеров, от ClickUp до Branch Insurance, от Echo Global Logistics до Reed & Mackay, полагаются на Front, чтобы предоставить революционные услуги, которые завоевывают и удерживают клиентов на всю жизнь.
Capacity
capacity.com
В каждой компании есть клиенты и сотрудники, которым нужна поддержка. По мере роста требований растут и заявки, электронные письма и телефонные звонки, требующие внимания, что приводит к повторяющемуся, дорогостоящему и болезненному процессу поддержки, который заставляет клиентов ждать, а команды перегружены. Емкость — это платформа автоматизации поддержки, которая использует практичный и генеративный искусственный интеллект для отклонения заявок, электронных писем и телефонных звонков, чтобы ваша команда могла работать максимально эффективно. Мы предлагаем решения для самообслуживания, помощи агентам, а также проведения кампаний и рабочих процессов более чем 2000 компаниям по всему миру. Сегодня Performance автоматизирует поддержку через чат, SMS, голосовую связь, Интернет, электронную почту, службу поддержки и многое другое на одной платформе, основанной на технологиях и талантах Cerproc, Denim Social, Envision, Linc, Lucy, LumenVox, SmartAction и Textel. Компания Performance была основана в 2017 году Дэвидом Карандишем и Крисом Симсом и является частью инкубатора Equity.com. Наша штаб-квартира находится в Сент-Луисе.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — это универсальная платформа для общения с клиентами для поддержки, маркетинга и продаж. Он сочетает в себе набор инструментов, которые помогут вам развивать свой бизнес: 👉 Многоканальный чат 👉 Чат-боты 👉 Общий почтовый ящик 👉 База знаний 👉 Электронный маркетинг 👉 Всплывающие окна 👉 CRM
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. Благодаря Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса теперь могут: * Автоматизируйте процессы маркетинга, продаж и удержания клиентов с помощью простого и мощного редактора с возможностью перетаскивания. * Превращайте посетителей веб-сайта непосредственно в потенциальных клиентов в CRM. Автоматически воспитывайте, отслеживайте и оценивайте потенциальных клиентов на основе активности в Интернете или электронной почте. * Включите многоканальную связь с возможностью звонить, писать по электронной почте или писать в Твиттере контакту с одной и той же страницы. * Отслеживайте поведение клиентов и получайте оповещения в режиме реального времени об активности клиентов. * Управляйте заявками в службу поддержки со всей историей клиентов в одном месте. * Имейте подробную запись всех деталей клиента и истории общения на одной странице, отсортированной в хронологическом порядке. * Просматривайте данные о клиентах из различных других бизнес-приложений на одной странице с помощью обширных возможностей интеграции.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird считает, что общение лежит в основе построения отношений с клиентами. Таким образом, мы создали самую проверенную в мире платформу общения для мобильных приложений с использованием чата, голоса и видео. Лидеры отрасли, такие как Virgin Mobile, Hinge и Paytm, используют Sendbird для увеличения количества транзакций и повышения лояльности сотен миллионов пользователей каждый месяц. Фактически, Sendbird обеспечивает общение внутри приложения более чем 300 миллионами активных пользователей в месяц, отправляющих более 7 миллиардов сообщений в месяц 1200 клиентам по всему миру. Демо-версия Sendbird в действии здесь: https://sendbird.com/products/demos. Sendbird со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, поддерживается ICONIQ Growth, STEADFAST Capital Ventures, Tiger Global Management, Meritech Capital, Emergence Capital, Shasta Ventures, август Capital, Клуб спонсоров, Всемирная инновационная лаборатория и Y Combinator.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks — это комплексная платформа для взаимодействия с клиентами. Такие функции, как To-Do для команд, возможности управления клиентами, создание автоматизированных рабочих процессов, назначение электронных писем, маркировка электронных писем для поддержания организованности и добавление внутренних заметок, помогают уменьшить рабочую нагрузку на электронную почту и облегчить нагрузку на электронную почту вашей команды. Кроме того, Helpmonks имеет опцию Live-Chat, включенную в каждый план, а также мощную платформу электронного маркетинга для кампаний по электронной почте и автоматических триггеров электронной почты. Более того, Helpmonks — единственный инструмент для общего доступа к почтовым ящикам, который предлагает несколько моделей развертывания — SaaS (хостинг), выделенные облачные серверы и локальные (автономное размещение) варианты, и цена указана за почтовый ящик, а НЕ за пользователя. Helpmonks — это программное обеспечение для общего почтового ящика, которое позволяет вашей команде совместно работать над переписками по электронной почте. Helpmonks делает все ваши общие почтовые ящики доступными в центральном месте, поэтому ваша организация получает прозрачность и понимание всех электронных писем вашей команды. Для каждого члена команды. В офисе, дома или для удаленных команд. Кроме того, Helpmonks работает со всеми поставщиками услуг электронной почты, поэтому вы можете продолжать использовать инструменты, которые вы уже знаете и используете.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — это бесплатный чат для онлайн-бизнеса, позволяющий общаться со своими клиентами в режиме реального времени. Он предлагает вам построить систему поддержки клиентов на 360°, подключить воронки сообщений, предлагать звонки, свободно настраивать и настраивать.
Charla
getcharla.com
Соблюдайте с вашими живыми посетителями мгновенно и предоставьте лучший опыт продаж и поддержки. Charla Live Chat предоставляет вам все, что вам нужно, чтобы создать лучшее путешествие для клиента. ✔ Привлечь своих посетителей с живым чатом и проактивными разговорами ✔ Управляйте вашими запросами поддержки с помощью Helpdesk и билетов ✔ расширяет возможности вашим клиентам базой знаний ✔ Соберите и анализируйте отзывы клиентов ✔ Следите за своей производительностью с помощью Dashboard и посетителей.
Kustomer
kustomer.com
Kustomer — это первая в своем роде CRM-платформа для обслуживания клиентов, созданная для управления большим объемом поддержки путем оптимизации опыта на протяжении всего процесса обслуживания клиентов. Kustomer помогает брендам быстро разрешать разговоры по всем цифровым каналам, автоматизируя 40% взаимодействий посредством самообслуживания, разрешения первого контакта с помощью интеллектуальной маршрутизации и обеспечивая омниканальное взаимодействие между клиентами и агентами. Наша открытая платформа CRM минимизирует затраты, выступая в качестве единой достоверной информации, управляя и контекстуализируя данные для управления более интеллектуальными процессами, которые масштабируют бизнес. Kustomer IQ внедряет искусственный интеллект во всю платформу, чтобы исключить повторяющиеся задачи, отклонить простые вопросы и обеспечить поддержку, удовлетворяющую клиентов. Сегодня Kustomer является базовой платформой для некоторых ведущих брендов обслуживания клиентов, таких как Ring, Glovo, Glossier и Sweetgreen. Компания Kustomer со штаб-квартирой в Нью-Йорке была основана в 2015 году серийными предпринимателями Брэдом Бирнбаумом и Джереми Суриэлем, привлекла более 174 миллионов долларов венчурного финансирования и поддерживается ведущими венчурными инвесторами, включая: Coatue, Tiger Global Management, Battery Ventures, Redpoint Ventures, Cisco Investments, Canaan Partners, Boldstart Ventures и Social Leverage.
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Gist
getgist.com
Gist — это набор инструментов, которые компании используют для маркетинга, продаж и общения со своими клиентами. Их миссия — помочь командам маркетинга, продаж и поддержки создать отличный клиентский опыт при каждом взаимодействии на протяжении всего жизненного цикла клиента в любом масштабе. Сегодня более 10 000 компаний используют Gist, и они только начинают. Клиенты используют их, чтобы общаться со своими потенциальными клиентами и клиентами и быть этим центральным источником истины. Они считают, что находятся в процессе огромного сдвига в пространстве SaaS в сторону универсальных платформ, и им нужна их помощь.
SaleSmartly
salesmartly.com
Связь с клиентами Omni-Channel, интеграция живого чата, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Line, Email, WeChat. Все функции, которые помогут вам обеспечить быстрее и лучшую поддержку: * Централизуйте все ваши многоканальные сообщения в одном месте - плавно участвовать в продажах, маркетингу или обслуживании через живой чат, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram, Line, Email, WeChat и многое другое, обеспечивая унифицированное обслуживание клиентов. * Полная поддержка клиентов за считанные секунды, а не часы - сокращать время отклика и повысить эффективность, устраняя повторяющиеся задачи с помощью нашей встроенной автоматизации. Работать умнее, не усерднее, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии своего бизнеса. * Общий чат позволяет командам эффективно сотрудничать с дисциплиной и планированием - объединить все каналы обмена сообщениями в один бэкэнд и эффективно сотрудничать между командами с автоматическим распространением чата и внутренним распределением сеансов. * Эффективно и удобно сегментировать, отслеживать и анализировать своих клиентов в одном месте - создайте контактные базы данных, доступ к истории контактной деятельности, просмотр истории и синхронизируйте ваши данные с вашей информационной системой. * Отслеживание ключевых показателей и тенденций - многомерные визуальные показатели ясно показывают связи между типами запросов, каналами, клиентами, продуктами, продажами и многом другом. Сделайте данные легко измерять и поделиться, чтобы помочь вам разработать бизнес -планы. * Говорите на языке клиента, даже если это не ваш родной язык - наши переводы в реальном времени позволяют вам уверенно общаться со своими клиентами и использовать международные рынки.
OnceHub
oncehub.com
Однажды HUB помогает организациям большим и малым, чтобы быстро тратить продажи и оптимизировать предоставление услуг с помощью планирования встреч и решений цифрового взаимодействия, которые адаптируются к предпочтениям их клиентов в режиме реального времени. Ранее известный как DapdayOnce, мы широко признаны лидером в онлайн-бронировании и календании, но наше предложение простирается намного выше, чем на лидирующий на рынке диапазон инструментов, предназначенных для захвата, квалификации, вовлечения и конвертации с максимальной эффективностью и регулирующим органом. Соответствующая безопасность. Фрилансеры, владельцы-операторы, агенты, филиалы и внутренние команды в каждой отрасли полагаются на то, чтобы мы могли повысить свои цифровые продажи и маркетинг, достичь целей на подбор персонала и предоставлять качественные услуги, один на один или в команде, лично лично , отдаленно или оба. Возможности экрана и веса автоматически направляют их к соответствующему персоналу, управляют пулами ресурсов для сотрудничества команды, а также запасные комнаты или оборудование по ходу вы. Когда придет время, перейдите на звонок, переключитесь на видео или чат вживую. Начните бесплатно, затем обновите свой план. Начните просто. Закрыть невероятно.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — это ведущая унифицированная платформа CX, созданная для объединения маркетинга, ухода и коммерции, чтобы помочь компаниям устранить разрыв в уровне качества обслуживания клиентов. Emplifi — глобальная компания с более чем 20-летним опытом работы в отрасли, помогающая более чем 20 000 брендам, таким как Delta Air Lines, Samsung и Ford Motor Company, предоставлять своим клиентам выдающийся опыт в каждой точке взаимодействия с клиентом. Облако социального маркетинга Emplifi позволяет брендам взаимодействовать, общаться, создавать и адаптироваться к динамичному миру социальных сетей. Интуитивно понятная, дружественная платформа «все в одном» Команды быстро адаптируются и начинают работать с отмеченным наградами дружественным пользовательским интерфейсом, а также со всеми инструментами и рабочими процессами, необходимыми для планирования, составления графиков, публикации и измерения результатов по каждому социальному каналу. Мощные инструменты прослушивания измеряют пульс, а инструменты управления сообществом на базе искусственного интеллекта позволяют получить представление о конкуренции, тенденциях, влиятельных лицах, подписчиках и поведении, чтобы маркетологи применяли правильный контент к нужной аудитории. Лучшая в своем классе аналитика и аналитика Социальные команды Rockstar с легкостью доказывают свои результаты благодаря глубокому анализу, основанному на мощной аналитике и непревзойденной настраиваемой отчетности, позволяющей выйти за рамки основ и добиться реальных бизнес-результатов. Интегрированное обслуживание и уход в социальных сетях. Интуитивно понятные, не требующие обучения, интегрированные социальные инструменты поддержки клиентов помогают командам лучше помогать клиентам, когда они стоят в очереди, маршрутизируются и мгновенно принимают решения в социальных сетях. Интегрированная прямая трансляция видеопокупок ShopStream Удивите своих клиентов видеопокупками в реальном времени. Ускорьте свой путь к цифровым покупкам, чтобы ваши клиенты переходили от просмотра к покупке.
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