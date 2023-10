Zendesk Inc. est une société américaine de logiciels de service client dont le siège est à San Francisco, Californie, États-Unis. Il est coté à la Bourse de New York sous le symbole ZEN et fait partie de l'indice Russell 2000. Fondée en 2007 à Copenhague, au Danemark, Zendesk compte 2 000 employés et sert 119 000 clients payants dans 150 pays et territoires en 2017.

Site Web : zendesk.com

