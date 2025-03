Phần mềm Chatbot - Ứng dụng phổ biến nhất - Hoa Kỳ

SOCi

SOCI là Đám mây tiếp thị chung hàng đầu dành cho các doanh nghiệp có nhiều địa điểm. Chúng tôi trao quyền cho các doanh nghiệp như Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon và Ford để tự động hóa và mở rộng quy mô nỗ lực tiếp thị của họ trên tất cả các địa điểm và kênh kỹ thuật số theo cách hướng đến thương hiệu, hoàn thiện theo địa phương và kết nối dữ liệu. Thông qua việc sử dụng AI và máy học tổng hợp tốt nhất trong lớp, nền tảng SOCI Genius cung cấp cho các doanh nghiệp ở nhiều địa điểm những hiểu biết sâu sắc và đề xuất hữu ích, đồng thời tự động hóa quy trình công việc quan trọng nhất của họ trên quy mô lớn. Với SOCI, các doanh nghiệp có thể tăng cường sự hiện diện kỹ thuật số của mình trên các trang xã hội và tìm kiếm địa phương, đồng thời bảo vệ danh tiếng trực tuyến của mình, thúc đẩy sự tương tác của khách hàng được cải thiện và kết quả dẫn đầu thị trường. Công nghệ nền tảng tập trung và có thể mở rộng của SOCI cung cấp mọi công cụ cần thiết cho các doanh nghiệp có nhiều địa điểm và nhiều gia đình để quản lý các nỗ lực tiếp thị bản địa hóa của họ, bao gồm: Bảng điều khiển trực quan - khi đăng nhập vào SOCI, người dùng được chào đón bằng các phân tích nổi bật trên bảng điều khiển cấp cao nhưng toàn diện và dễ đọc, hiệu suất nội dung trên tất cả các vị trí sử dụng SOCI, các cuộc hội thoại và nhận xét cần chú ý, các bài đánh giá gần đây, v.v.! * Danh sách: Đưa khả năng hiển thị tìm kiếm địa phương của bạn lên tầm cao mới bằng cách đảm bảo thông tin chính xác và nhất quán trên 100 hoặc 1000 danh sách doanh nghiệp. * Lắng nghe: Khám phá và xây dựng chiến lược nội dung xác thực, hồ sơ đối tượng phong phú và chứng minh ROI của chiến lược chiến dịch của bạn bằng Nghe. Lắng nghe đối thủ cạnh tranh của bạn, tạo phân tích tình cảm và nội dung do người dùng tạo bằng SOCI. * Trang/Công cụ định vị địa phương: Cung cấp hành trình người tiêu dùng được gắn thương hiệu và bản địa hóa, từ nhận thức đến chuyển đổi, trên hàng nghìn trang được tối ưu hóa cho tìm kiếm. * Bài đánh giá: Điều phối các phản hồi nhất quán về thương hiệu cho các bài đánh giá, theo dõi cảm tính của bài đánh giá và theo dõi thông tin chi tiết về danh tiếng cạnh tranh để thay đổi danh tiếng của bạn ở mọi nơi. * Xã hội: Cho phép các nhóm doanh nghiệp và địa phương đưa ra phản hồi về thương hiệu cho các hoạt động tương tác trên mạng xã hội và xuất bản nội dung trên mạng xã hội có hiệu suất cao nhất với quy trình làm việc đa địa điểm được sắp xếp hợp lý. * Khảo sát: Giữ chân và phát triển khách hàng của bạn bằng cách chủ động thu hút và quản lý phản hồi của khách hàng bằng giải pháp khảo sát mạnh mẽ nhất dành cho các nhà tiếp thị địa phương. * Quảng cáo: Trao quyền cho các nhà tiếp thị đa địa điểm để quản lý hiệu quả các chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội được bản địa hóa và quảng cáo các bài đăng trên 100 hoặc 1000 địa điểm. * SmartBot: Thúc đẩy mức độ tương tác theo thời gian thực và tạo khách hàng tiềm năng 24/7 trên tất cả các địa điểm bằng chatbot tự động trên tài khoản Facebook Messenger và Google Business Messages, khả năng SMS. Dễ dàng xây dựng các chủ đề được bản địa hóa trên quy mô lớn trong vài phút và bắt đầu thu thập thông tin khách hàng và không bao giờ bỏ lỡ khách hàng tiềm năng. * Thông tin chi tiết & Báo cáo: Tìm hiểu vị trí nào đang hoạt động và vị trí nào không, đồng thời tận dụng những thông tin chi tiết này để hỗ trợ chiến lược tiếp thị bản địa hóa của bạn. Tùy chỉnh các báo cáo hấp dẫn, trực quan với nhiều tùy chọn phân phối. SOCI Go (Ứng dụng di động): Nền tảng SOCI cốt lõi mà bạn yêu thích, hiện đã có trên thiết bị di động. Đăng nội dung, trả lời khách hàng và nhận thông báo trên mọi thiết bị di động vào bất kỳ lúc nào. SOCI đóng vai trò là cơ sở hạ tầng để quản lý hàng chục nghìn trang cục bộ. SOCI được tích hợp hoàn toàn với các mạng tìm kiếm, mạng xã hội và quản lý danh tiếng hàng đầu như Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Yelp, v.v.