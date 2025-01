Phần mềm Chatbot - Ứng dụng phổ biến nhất - Pakistan

Alltius

alltius.ai

Alltius là một nền tảng GenAI giúp hỗ trợ dễ dàng các ứng dụng, trang web và trung tâm liên hệ của doanh nghiệp. Với Alltius, bạn có thể tạo các trợ lý AI khéo léo, an toàn và chính xác, có thể tăng gấp đôi doanh số bán hàng và giảm 50% chi phí hỗ trợ trong vài tuần. Hành trình hỗ trợ và bán hàng kỹ thuật số hiện đại đã bị phá vỡ. Mặc dù được đầu tư nhiều để cải thiện nhưng khách hàng vẫn phải chờ rất lâu để được các đại lý hỗ trợ giải quyết các thắc mắc của mình trong khi người mua phải đối mặt với những lời rao hàng không liên quan của các đại lý bán hàng. Alltius chuyển đổi hoạt động bán hàng, hỗ trợ và tương tác với khách hàng bằng trợ lý AI giúp đại lý bán hàng bán được nhiều hàng hơn, hỗ trợ đại lý chốt phiếu và khách hàng tìm thấy thông tin họ cần. Khách hàng của Alltius nhận thấy doanh số bán hàng tăng gấp 2 lần, độ lệch yêu cầu tự phục vụ tăng 1,9 lần và thời gian giải quyết yêu cầu tăng gấp 5 lần trong vòng vài tuần triển khai. Alltius đang hỗ trợ các tổ chức lớn nhất về bảo hiểm, dịch vụ tài chính, SaaS, tư vấn và hơn thế nữa. Alltius khác biệt với các dự án DIY, chatbot truyền thống và các công cụ AI khác nhờ các tính năng và khả năng toàn diện: * Tính linh hoạt về các tùy chọn để tạo trợ lý AI Nguồn kiến ​​thức: Alltius tích hợp với nhiều nguồn bao gồm API, URL, tài liệu, vé, video, cơ sở dữ liệu có cấu trúc, hình ảnh, biểu đồ, v.v. Kỹ năng: Nó có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đa dạng như trả lời truy vấn, tạo quảng cáo chiêu hàng, so sánh dữ liệu, ghi vào cơ sở dữ liệu, tạo yêu cầu, gắn nhãn và soạn thảo email. Kênh: Chatbot AI có thể được triển khai ở nhiều kênh khác nhau bao gồm API, widget, Slack và các kênh khác. * Thời gian tạo ra giá trị: Alltius mang lại ROI trong vòng vài tuần với khả năng Tạo và huấn luyện trợ lý AI trong vài phút, kiểm tra và đưa vào hoạt động trong một ngày Nhận thông tin chi tiết về khách hàng, đề xuất cải tiến sản phẩm, v.v. từ ngày 1. Tự động cập nhật Câu hỏi thường gặp của bạn Và hơn thế nữa. * Độ chính xác: Sử dụng trợ lý Gen AI không gây ảo giác với các công nghệ kiến ​​thức và phân đoạn tiên tiến của chúng tôi. * Hiệu quả chi phí: Triển khai trợ lý AI với chi phí bằng 1/10 cho các dự án DIY với bộ nhớ đệm hiệu quả, giải pháp tự lưu trữ và quy trình làm việc không phải LLM. * Khả năng mở rộng: Hoạt động ở quy mô doanh nghiệp với khả năng quản lý thoải mái hơn 100 nghìn truy vấn hàng ngày. * Bảo mật: Một nền tảng cực kỳ an toàn với các giải pháp được chứng nhận SOC2 Loại 2 và ISO, với đám mây riêng tùy chọn để bảo vệ dữ liệu tối ưu. Cùng với nền tảng này, đội ngũ chuyên gia của alltius gồm các chuyên gia AI từ CMU, BCG, Google, Meta, v.v. sẽ hợp tác cùng bạn để đạt được các mục tiêu Gen AI của bạn. Hỗ trợ mọi khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng; ngay lập tức, dễ dàng với alltius.