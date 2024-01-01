Програмне забезпечення для розіграшів - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для тоталізаторів, також відоме як програмне забезпечення для конкурентного маркетингу, дозволяє підприємствам ефективно залучати як наявних, так і потенційних клієнтів за допомогою привабливих рекламних акцій на основі винагороди. Ці універсальні інструменти відіграють ключову роль у підвищенні впізнаваності бренду та залученні потенційних клієнтів, сприяючи настроюваним кампаніям, що включають розіграші, конкурси, розіграші та стимулюючі вікторини. Маркетингові команди, менеджери онлайн-спільнот і спеціалісти із соціальних мереж можуть використовувати ці платформи для доповнення своїх поточних кампаній або організації окремих заходів. Програмне забезпечення для тоталізаторів служить примножувачем сили для маркетингових зусиль, сприяючи соціальному залученню, залучаючи значний приплив нових потенційних клієнтів і стимулюючи збільшення трафіку та прибутку. Інтеграція з основними платформами соціальних мереж є загальною рисою програмного забезпечення для тоталізаторів, що полегшує безперебійне розміщення рекламних оголошень на сторінці профілю бренду та заохочує участь існуючих мереж. Крім того, ці інструменти часто пропонують такі функції, як SMS і повідомлення електронної пошти, а також можливості вбудовування для веб-сайтів або платформ електронної комерції. Деякі програмні рішення для тоталізаторів також можуть інтегруватися з конструкторами цільових сторінок або надавати функції, подібні до них, дозволяючи створювати окремі веб-сторінки або спливаючі вікна. Крім того, вони можуть охоплювати функції, подібні до програмного забезпечення для створення онлайн-форм, програмного забезпечення для опитування та програмного забезпечення для ідентифікації відвідувачів, що забезпечує ефективний збір даних від учасників. Зібрану інформацію можна експортувати та зберігати за допомогою програмного забезпечення для збору потенційних клієнтів та інших відповідних маркетингових інструментів для подальшого використання. Для включення до категорії Sweepstakes продукт має відповідати таким критеріям: * Надайте надійні інструменти для створення маркетингових кампаній на основі винагород, включаючи конкурси та розіграші. * Пропонуйте функції, які полегшують збір інформації про учасників. * Допомога в розповсюдженні кампаній через різні канали, забезпечуючи широке охоплення та залучення.
Запит на новий застосунок
Heyo
heyo.com
Використовуйте Heyo, щоб легко створювати програми для тоталізаторів, конкурсів і кампаній, які публікуються на мобільних пристроях, у Facebook і будь-де в Інтернеті.
UpViral
upviral.com
Розіграші та винагороди UpViral — це найшвидший спосіб розвивати свій бізнес в Інтернеті. Генеруйте трафік, розширюйте свій список і перетворюйте передплатників на клієнтів.
Gleam
gleam.io
Gleam — це маркетингова платформа для зростання. Ми дозволяємо вам проводити чудові кампанії, які сприяють розвитку вашого бізнесу.
SweepWidget
sweepwidget.com
Проводьте захоплюючі конкурси та розіграші. Збільште кількість підписників у соціальних мережах, збільште кількість підписок на інформаційні бюлетені, залучіть нових потенційних клієнтів, залучіть свою аудиторію, збільште відвідуваність веб-сайту та багато іншого.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond дозволяє маркетологам легко створювати цільові сторінки та проводити конкурси, відстежувати потенційних клієнтів, надсилати електронні листи тощо.
Sweep
sweep.net
Sweep — це платформа для управління даними щодо сталого розвитку. Його провідне на ринку програмне забезпечення на основі штучного інтелекту допомагає організаціям розуміти всі позафінансові дані по всьому бізнесу та ланцюжку створення вартості, щоб керувати зростаючими вимогами до розкриття інформа...
Sweeppea
web.sweeppea.com
Повне та самообслуговування розіграшів: Sweeppea дозволяє легко проводити рекламні акції на основі призів, які залучають потенційних клієнтів, збільшують залучення та продажі. Sweeppea дозволяє користувачам охоплювати клієнтів за допомогою мобільного телефону за допомогою текстових розіграшів. Swee...
Giveaway.com
giveaway.com
Giveaway.com — це маркетингова платформа для кампаній, вона революціонізує маркетинговий ландшафт, пропонуючи універсальне рішення для всіх маркетингових потреб. Проводьте кампанії, щоб просувати свій бізнес вперед. Ваше універсальне рішення для конкурсів, вікторин, конкурсів тощо. Доведена справед...
Osortoo
osortoo.com
Osortoo дозволяє легко вибирати переможців для конкурсів, розіграшів або розіграшів, створювати гарну цільову сторінку, створювати сторінку реєстрації на подію, демонструвати конкурс під час події, вибирати переможця в соціальній мережі.
Woobox
woobox.com
Досвід, що сприяє залученню Легко створюйте та проводите успішні конкурси, розіграші, опитування, купони, форми тощо.
Leevia
leevia.com
Leevia — це перша італійська платформа, яка дозволяє створювати, керувати та контролювати онлайн-конкурси відповідно до італійських правил про призові конкурси та європейського закону про конфіденційність (GDPR). Він надає послуги маркетинговим і комунікаційним агентствам і великим брендам для збору...
AppSorteos
app-sorteos.com
App-Sorteos.com — це безкоштовний онлайн-інструмент для створення розіграшів, розіграшів, конкурсів і рекламних акцій в Instagram, який дозволяє вам вибрати випадковий коментар зі своєї фотографії в Instagram.
Fastory.io
fastory.io
Fastory – це передова маркетингова технологічна компанія, яка надає провідний маркетинговий пакет для мобільних пристроїв. Готове рішення дає можливість компаніям підвищити рівень своїх маркетингових кампаній, надаючи їм можливість захоплювати, залучати та перетворювати людей, які важливі для їхньог...
DojoMojo
dojomojo.com
DojoMojo — це провідна маркетингова технологічна платформа, яка допомагає підприємствам — особливо брендам DTC — розвиватися швидше та з більшою ефективністю капіталу. Завдяки нашим надійним інструментам зростання, пакету SMS-маркетингу та розгалуженій партнерській мережі DojoMojo надає маркетологам...
Socialman
socialman.net
Socialman — це платформа SaaS для створення та керування роздачами через численні канали соціальних мереж. Це кросплатформна програма, яка дозволяє користувачам публікувати вміст у Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, Telegram, Reddit, Spotify, Steam, Discord і Twitch. Доступні ...
Cool Tabs
cool-tabs.com
Проводьте маркетингові кампанії в соціальних мережах і на своєму веб-сайті, залучаючи потенційних клієнтів. Відстежуйте свої соціальні мережі та виконуйте соціальне прослуховування, моніторинг бренду та кураторство вмісту в реальному часі. - Розширюйте свою цифрову аудиторію та отримуйте кваліфікова...
ShortStack
shortstack.com
Приєднуйтесь до тисяч брендів зі списку Fortune 500, рекламних агентств і малих підприємств, які використовують ShortStack для створення індивідуальних інтерактивних маркетингових кампаній. Створюйте настроювані конкурси, тоталізатори, вікторини, розіграші хештегів, конкурси з коментарями, цільові ...
Trade Show Prize Co
tradeshowprize.co
Trade Show Prize Co (TSPC) спеціалізується на простих, зручних і доступних роздачах подарунків у прямому ефірі. Ця платформа пропонує центральне розташування для налаштування, виконання та подальших дій щодо тоталізаторів, які ви проводите на своєму стенді на виставці. Легко відстежуйте хід розіграш...
Shopobill
shopobill.com
Shopobill — це рішення для роздрібних медіа та залучення покупців, яке допомагає роздрібним торговцям і виробникам FMCG/CPG збільшувати продажі. * Система самообслуговування для роздрібних торговців для запуску та просування рекламних акцій із доданою вартістю від імені виробників FMCG * Немає меха...
PromoSimple
promosimple.com
PromoSimple — це веб-програма, яка надає веб-сайтам, брендам і блогам прості рішення для створення, керування та синтезу даних для онлайн-роздач, тоталізаторів і конкурсів. Основна мета PromoSimple полягає в тому, щоб якомога легше для компаній утримувати та розширювати відповідні клієнтські бази з...
Fyre
fyre.id
Fyre — маркетинговий інструмент, створений спеціально для індустрії блокчейнів. Базуючись на протоколі Hypersign, особистих і соціальних облікових даних, Fyre дозволяє компаніям розвивати культових підписників за допомогою вибухових рекламних акцій у реальному часі за допомогою вибухів у соціальних ...
Contests for Pages
contest-app.co
Contests for Pages — програма для публікації конкурсів на вашій сторінці у Facebook.
Strutta
strutta.com
Провідна в галузі технологія Strutta з’єднує бренди з їхніми цільовими споживачами за допомогою потужних соціальних реклам. Інструменти Strutta дозволяють агентствам, брендам і розробникам легко створювати інтерактивні конкурси та тоталізатори та керувати ними. Strutta проводить відзначені нагорода...
Launchpad6
launchpad6.com
Launchpad6 надає хмарні веб-програми, які миттєво створюють фірмові онлайн-відеорішення, які відповідають вашим вимогам до відео. Використовуйте можливості відео так, як ви ніколи не думали. Залучайте клієнтів і створюйте різні способи взаємодії користувачів за допомогою унікальних можливостей віде...
Contest Domination
contestdomination.com
Contest Domination — це програмне забезпечення для змагань, яке дозволяє компаніям створювати онлайн-конкурси, які поширюються вірусно та збирають кваліфікованих потенційних клієнтів.
Rewards Fuel
rewardsfuel.com
Розширюйте та залучайте свій список розсилок. Rewards Fuel допоможе вам досягти більше маркетингових цілей за менший час, пропонуючи учасникам різноманітні способи участі. Проведення конкурсу безпосередньо у Facebook чи Instagram залишає на столі багато питань щодо участі, перевірки та вимірювання....
RandomPicker
randompicker.com
RandomPicker — це онлайн-рішення, яке допомагає компаніям і некомерційним організаціям проводити безпечні та неупереджені випадкові розіграші, тоталізатори та розіграші подарунків, що включає ваги учасників, модуль живих подій, API, генератор випадкових чисел і спортивні розіграші, а також шифруванн...
Fooji
fooji.com
Fooji співпрацює з брендами, щоб перетворити споживачів на постійних шанувальників. Завдяки технологіям і людям, які все це роблять, платформа Fooji пропонує цілий ряд інноваційних продуктів — як керованих, так і самокерованих — для створення кампаній, логістики та розширення можливостей команд брен...
Tellody
tellody.com
Tellody — це завжди інтригуючий і цікавий інструмент маркетингу та переконання, який може допомогти малому бізнесу процвітати. Це універсальне, потужне, доступне та просте рішення, створене для професіоналів, які не потребують багато часу, енергії та грошей на маркетинг. Тож Tellody збирає набір рі...
Votigo
votigo.com
Votigo є провідною компанією з маркетингу та просування в соціальних мережах із платформою SaaS і комплексними рішеннями. Заснована в 2006 році технологічна платформа Votigo дозволяє брендам, агентствам і підприємствам залучати, залучати своїх клієнтів і керувати ними за допомогою нашого повного пак...
Easypromos
easypromosapp.com
Easypromos є світовим лідером у сфері цифрових рекламних кампаній, що пропонує просту у використанні платформу самообслуговування для створення цифрових кампаній і керування ними в будь-якій соціальній мережі чи пристрої. Easypromos — це платформа самообслуговування для створення та керування онлай...
Rafflecopter
rafflecopter.com
Rafflecopter — це простий спосіб розіграшу онлайн. Rafflecopter робить «мега простим» запуск і керування розіграшами для будь-якого бренду на будь-якому веб-сайті без І.Т. потрібна допомога. Запустіть наступний розіграш і керуйте ним за лічені хвилини без кодування. Якщо ви можете копіювати/вставл...
VYPER
vyper.ai
VYPER – це маркетинговий інструмент, який полегшує проведення вірусних кампаній. Налаштуйте реферальні кампанії, програми винагород/лояльності, розіграші, таблиці лідерів тощо. Він використовує гейміфікацію та стимулювання, щоб стимулювати залучення та здатність ділитися, щоб допомогти розвивати ваш...
Upland Second Street
lab.secondstreet.com
Second Street — це програмна платформа для залучення аудиторії, яку використовують понад 4000 медіакомпаній і маркетологів. Партнери Second Street використовують платформу для проведення конкурсів та інтерактивного вмісту, як-от персональних вікторин, тоталізаторів, фотоконкурсів тощо, на своєму ве...
Zoniz
zoniz.com
Zoniz Proximity Platform – це інноваційний маркетинговий інструмент, який спрощує спосіб взаємодії компаній із клієнтами на основі місцезнаходження.
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker пропонує маркетологам ряд із 30 механізмів для організації конкурсів та ігор із роздачами подарунків у соціальних мережах у Facebook, на мобільних пристроях чи веб-сайтах.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio дозволяє великим брендам і медіа залучати аудиторію через цифрові канали за допомогою понад 50 шаблонних інтерактивних форматів (вікторини, конкурси, опитування, тести, анімаційні ігри тощо). Завдяки суворому дотриманню GDPR платформа дозволяє збирати багаті дані першої сторони, які можна п...
Referral Factory
referral-factory.com
Програмне забезпечення Plug-and-play для створення та відстеження власної реферальної програми або партнерської програми. Маркетологи в усьому світі проголосували №1. Єдине реферальне програмне забезпечення, офіційно сертифіковане HubSpot. 👉 Створіть свою програму за дні, а не за тижні, використову...
Woorise
woorise.com
Woorise — це найпростіший спосіб створювати вірусні розіграші та конкурси, цільові сторінки та цікаві форми, такі як опитування та вікторини. Woorise допомагає малим підприємствам зв’язуватися з аудиторією, збирати потенційних клієнтів і завершувати продажі.
ViralKit
viralkit.io
Збільште свій соціальний вплив за допомогою нашого інструменту конкурсу та роздачі на основі ШІ. Поруште межі традиційних конкурсів, розіграшів і тоталізаторів! Використовуйте потужність штучного інтелекту, щоб стрімко збільшити кількість читачів, лайків, клієнтів і зацікавленості.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — це платформа вірусного маркетингу з інструментами для створення розіграшів, конкурсів і роздач.