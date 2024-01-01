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Fooji

Fooji

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Вебсайт: fooji.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Fooji співпрацює з брендами, щоб перетворити споживачів на постійних шанувальників. Завдяки технологіям і людям, які все це роблять, платформа Fooji пропонує цілий ряд інноваційних продуктів — як керованих, так і самокерованих — для створення кампаній, логістики та розширення можливостей команд брендів для збільшення залучення шанувальників і досягнення бізнес-результатів.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для розіграшів

Вебсайт: fooji.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Fooji». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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UpViral

upviral.com

Heyo

Heyo

heyo.com

Wishpond

Wishpond

wishpond.com

Gleam

Gleam

gleam.io

SweepWidget

SweepWidget

sweepwidget.com

Socialman

Socialman

socialman.net

Osortoo

Osortoo

osortoo.com

ShortStack

ShortStack

shortstack.com

Trade Show Prize Co

Trade Show Prize Co

tradeshowprize.co

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Shopobill

shopobill.com

PromoSimple

PromoSimple

promosimple.com

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