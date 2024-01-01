Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Fooji» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Fooji співпрацює з брендами, щоб перетворити споживачів на постійних шанувальників. Завдяки технологіям і людям, які все це роблять, платформа Fooji пропонує цілий ряд інноваційних продуктів — як керованих, так і самокерованих — для створення кампаній, логістики та розширення можливостей команд брендів для збільшення залучення шанувальників і досягнення бізнес-результатів.

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Вебсайт: fooji.com

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