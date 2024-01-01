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Fastory.io

Fastory.io

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Вебсайт: fastory.io

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Fastory – це передова маркетингова технологічна компанія, яка надає провідний маркетинговий пакет для мобільних пристроїв. Готове рішення дає можливість компаніям підвищити рівень своїх маркетингових кампаній, надаючи їм можливість захоплювати, залучати та перетворювати людей, які важливі для їхнього бізнесу, у творчий спосіб. Створення значущої взаємодії з мобільними пристроями ще ніколи не було таким простим завдяки вертикальним заголовкам відео, захоплюючим іграм і чат-ботам для створення потенційних клієнтів, які конвертують у два рази більше порівняно з традиційними цільовими сторінками та рекламними акціями. Fastory.io надає маркетологам ключову платформу, яка дозволяє легко реалізовувати безліч рекламних ігор, які інтегруються з соціальними мережами, щоб отримати від них користь. Рішення, яке шукає продуктивності з самого початку, надає потужні інструменти для збору та аналізу даних, які підвищують маркетингову інформацію про бізнес, одночасно досягаючи цілей видимості, відданості та лояльності.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для розіграшів
Інше програмне забезпечення для соціальних мереж

Вебсайт: fastory.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Fastory.io». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

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Online Giving

onlinegiving.org

Datapoem

Datapoem

datapoem.com

PlaytestCloud

PlaytestCloud

app.playtestcloud.com

Senja

Senja

senja.io

Pronto

Pronto

pronto.io

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