Fastory – це передова маркетингова технологічна компанія, яка надає провідний маркетинговий пакет для мобільних пристроїв. Готове рішення дає можливість компаніям підвищити рівень своїх маркетингових кампаній, надаючи їм можливість захоплювати, залучати та перетворювати людей, які важливі для їхнього бізнесу, у творчий спосіб. Створення значущої взаємодії з мобільними пристроями ще ніколи не було таким простим завдяки вертикальним заголовкам відео, захоплюючим іграм і чат-ботам для створення потенційних клієнтів, які конвертують у два рази більше порівняно з традиційними цільовими сторінками та рекламними акціями. Fastory.io надає маркетологам ключову платформу, яка дозволяє легко реалізовувати безліч рекламних ігор, які інтегруються з соціальними мережами, щоб отримати від них користь. Рішення, яке шукає продуктивності з самого початку, надає потужні інструменти для збору та аналізу даних, які підвищують маркетингову інформацію про бізнес, одночасно досягаючи цілей видимості, відданості та лояльності.

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