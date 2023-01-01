WebCatalog
Last Yard

Last Yard

lastyard.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Last Yard» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Узгодити цінову та рекламну діяльність у мережі магазинів важко. Last Yard автоматизує складність, щоб ви могли конвертувати більше клієнтів. Last Yard — це провідна рекламна платформа, що дозволяє конвертувати клієнтів у місці покупки. Збільште залучення клієнтів і дохід за допомогою скоординованої рекламної діяльності в реальному часі в мережі магазинів.

Вебсайт: lastyard.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Last Yard». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Qubriux

Qubriux

qubriux.com

Zingle

Zingle

zingle.com

Correlated

Correlated

getcorrelated.com

Plumb5

Plumb5

plumb5.com

Punchh

Punchh

punchh.com

Remarkety

Remarkety

remarkety.com

Iterate

Iterate

iteratehq.com

Clarabridge Engage

Clarabridge Engage

engagor.com

Pay Compliment

Pay Compliment

paycompliment.com

Voggt

Voggt

voggt.com

DelightChat

DelightChat

delightchat.io

Paqato

Paqato

paqato.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності