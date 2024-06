Fournisseurs VoIP - Applications les plus populaires Les plus populaires Récemment ajouté

Le logiciel de voix sur protocole Internet (VoIP) exploite un réseau IP pour transmettre les appels téléphoniques de manière transparente, éliminant ainsi le besoin d'un réseau téléphonique supplémentaire. Il s'agit d'une version moderne du PBX (Private Branch Exchange), terme désignant les réseaux téléphoniques privés au sein des organisations. Les fournisseurs VoIP proposent différents types de PBX, tels que le PBX hébergé, le PBX virtuel et le PBX cloud, avec des différences principalement dans le niveau de maintenance utilisateur requis. La configuration matérielle requise pour les solutions VoIP peut varier. Certains fournisseurs imposent l'utilisation de leurs systèmes téléphoniques spécifiques, tandis que d'autres sont compatibles avec n'importe quel téléphone VoIP propriétaire. De plus, certains fournisseurs VoIP proposent une solution appelée softphone, qui permet aux utilisateurs de passer des appels en utilisant leur téléphone portable personnel, en complément ou à la place d'un PBX traditionnel. Les capacités VoIP sont également intégrées à d'autres types de logiciels de communication. Par exemple, le composant vocal des logiciels de visioconférence est activé par la VoIP. Cependant, les fournisseurs VoIP offrent une connectivité d'appel basée sur Internet indépendamment des services de messagerie vidéo ou d'autres plates-formes de communication. La VoIP est une fonctionnalité clé des logiciels UCaaS (Unified Communications as a Service) et des logiciels d'infrastructure de centre de contact. De nombreuses solutions UCaaS incluent à la fois des options de softphone et de PBX dans leurs offres.