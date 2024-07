EdgeTier est un logiciel d'IA en temps réel qui surveille les conversations et fournit des informations précieuses pour améliorer l'expérience client. Il permet aux équipes d'engagement client d'améliorer leur efficacité et de transformer les agents en superstars. Le logiciel analyse les données et les rend facilement accessibles, permettant aux équipes de réagir aux changements et aux tendances en temps réel. Le logiciel offre plusieurs fonctionnalités pour améliorer l'engagement client. Sonar fournit une détection des tendances en temps réel pour réagir plus rapidement aux communications des clients. Index permet une recherche et un marquage flexibles basés sur la signification pour quantifier les données non structurées. Coach aide à améliorer l’efficacité des agents en fournissant une image complète de leurs performances sur toutes les interactions. Assist fournit des invites personnalisées aux agents pour des réponses plus rapides. EdgeTier bénéficie de la confiance des dirigeants axés sur le client pour révéler la réalité de leurs clients, favoriser la fidélisation et améliorer l'expérience client. Il a été mis en œuvre avec succès par des sociétés comme Abercrombie & Fitch, CarTrawler et Codere Online. Le logiciel est compatible avec les principaux acteurs du secteur tels que Salesforce, Live Person, Zendesk et Kustomer, et peut être facilement intégré aux piles logicielles existantes. Il prend en charge les fonctionnalités multilingues et permet aux organisations de travailler dans différentes langues, fuseaux horaires et cultures. EdgeTier offre une évolutivité de classe galactique et traite des millions de messages quotidiennement. Il garantit une communication en temps réel en travaillant en temps réel et en traitant les messages au fur et à mesure de leur envoi et de leur réception. Le logiciel offre également une efficacité et des informations prêtes à l'emploi, ce qui en fait un outil précieux pour les centres de contact comptant plus de vingt agents. Dans l'ensemble, EdgeTier offre aux équipes d'engagement client des capacités d'IA avancées pour améliorer l'efficacité, la réactivité et la satisfaction client.

Site Web : edgetier.com

