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Yandex Messenger

Yandex Messenger

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الموقع الإلكتروني: yandex.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Yandex.Messenger عبارة عن منصة تتيح للموظفين التواصل مع بعضهم البعض. يمكن للمستخدمين إرسال رسائل فورية وإجراء مكالمات وإنشاء محادثات جماعية. Yandex Messenger هو برنامج مراسلة آمن للشركات في واجهة مألوفة. لقد قمنا بدمج الوظائف المهمة للمراسلين الفوريين وأضفنا الإمكانيات اللازمة لعمل الشركة - على سبيل المثال، دعوة الفرق أو الأقسام إلى محادثة جماعية. من الأسهل العمل في المشاريع عندما يتم جمع جهات الاتصال الخاصة بجميع الزملاء في مكان واحد، ولا تشتت المحادثات مع العائلة والأصدقاء عن المهام.

الموقع الإلكتروني: yandex.com

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