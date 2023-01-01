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Букмейт Россия

Букмейт Россия

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الموقع الإلكتروني: bookmate.ru

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Букмейт Россия على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

في مكتبة Bookmate، يمكنك بسهولة العثور على كتب لمؤلفين حديثين وكلاسيكيين، وكتب صوتية وقصص مصورة. وأيضا مشاركة الاقتباسات والانطباعات مع الأصدقاء. اقرأ في المنزل وأثناء التنقل وفي أي مكان.

الموقع الإلكتروني: bookmate.ru

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Букмейт Россия. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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