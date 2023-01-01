WebCatalog
Арника

Арника

arnica.pro

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Арника على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

برنامج لصالونات التجميل والصناعات الخدمية. اعمل مع تطبيقات الهاتف المحمول والجدولة والشؤون المالية في واجهة Arnika CRM المريحة.

الموقع الإلكتروني: arnica.pro

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Арника. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

1Дента

1Дента

1denta.ru

Клиника Онлайн

Клиника Онлайн

klinikon.ru

YCLIENTS

YCLIENTS

yclients.com

Premium Pro

Premium Pro

premiumpro.world

Yandex Messenger

Yandex Messenger

yandex.com

UMAG

UMAG

umag.kz

Авто.ру

Авто.ру

auto.ru

TamTam

TamTam

tamtam.chat

Мой Класс

Мой Класс

moyklass.com

Букмейт Россия

Букмейт Россия

bookmate.ru

Иви

Иви

ivi.tv

Яндекс Доставка

Яндекс Доставка

dostavka.yandex.ru

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية