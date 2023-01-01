MIS Denta هو برنامج مناسب لإدارة طب الأسنان. العمل باستخدام صيغة طب الأسنان التفاعلية وخطط العلاج والسجلات الطبية الإلكترونية ونظام المعلومات الصحية الموحد للولاية وعلامة صادقة في واجهة واضحة

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