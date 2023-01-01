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Авто.ру

Авто.ру

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الموقع الإلكتروني: auto.ru

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Авто.ру على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Auto.ru هو تطبيق لبيع وشراء السيارات والدراجات النارية والمركبات التجارية المستعملة والجديدة. أكثر من 550.000 إعلان حالي يحتوي على صور فوتوغرافية وأوصاف التكوينات وتقارير فحص VIN المجانية. القدرة على إنشاء إعلان مباشرة من هاتفك المحمول متاحة لأولئك الذين يرغبون في البيع.

الموقع الإلكتروني: auto.ru

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Авто.ру. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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