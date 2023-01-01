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Яндекс Вебмастер

Яндекс Вебмастер

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الموقع الإلكتروني: webmaster.yandex.ru

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Яндекс Вебмастер على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إحصائيات استعلام البحث نحن نتتبع الاستعلامات التي يظهر لها الموقع في عمليات البحث. تتيح لك الخدمة مراقبة كيفية تغير مرات الظهور وعدد النقرات ونسبة النقر إلى الظهور للمقتطفات والمؤشرات الأخرى. جودة الموقع سنوضح لك كيفية تحسين موقعك. قارنه بموارد المنافسين واحصل على نصائح حول كيفية جعل موقعك أكثر فائدة وجاذبية. التحقق من العرض على الأجهزة المحمولة سوف نتحقق مما إذا كان موقعك يتم عرضه بشكل صحيح على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية - على سبيل المثال، ما إذا كان يحتوي على عناصر تسبب مشاكل لمتصفحات الهاتف المحمول. التشخيص الفني سنعلمك بأخطاء الموقع ونقدم لك توصيات حول كيفية إزالتها. يقوم مشرف الموقع تلقائيًا بفحص الموقع باستخدام أكثر من 30 معلمة. التحقق من انتهاكات قواعد محرك البحث سنخبرك بجميع الانتهاكات الموجودة في الموقع. يتم جمع المعلومات في قسم خاص. بعد إصلاح جميع المشكلات، يمكنك الإبلاغ عن ذلك إلى Yandex باستخدام الزر "لقد أصلحت كل شيء". العمل مع مراجعات الموقع سنقوم بإعلامك بالمراجعات الجديدة حول الموقع حتى تتمكن من الرد عليها بسرعة. سيتم وضع علامة على تعليقاتك على أنها رسمية. صفحات توربو للمتاجر عبر الإنترنت سنقوم بإنشاء إصدار Turbo لمتجرك، والذي يتم تحميله بشكل أسرع من الأجهزة المحمولة. سيساعد هذا في تقليل الارتداد وزيادة التحويلات. توصيات مدمجة، دفع مريح، ملء النماذج تلقائيًا. صفحات توربو لمواقع المحتوى سنقوم بإنشاء نسخة خفيفة من الموقع يتم تحميلها بشكل أسرع على الأجهزة المحمولة. سيساعد هذا في تقليل الارتداد وزيادة مدى الوصول إلى موقعك وأرباحه. الزحف إلى صفحات الموقع تقدر روبوتات البحث جودة المحتوى وأصالته. سنوضح لك كيفية إبلاغ الروبوت الخاص بنا بسرعة عن صفحات الموقع الجديدة عن طريق الزحف إلى عداد Metrica أو ملف Sitemap. عرض مرئي للفهرسة دعونا نجمع جميع مؤشرات الفهرسة الرئيسية في واجهة واحدة: وهذا يجعل الأمر أكثر ملاءمة لمراقبة عملية جمع البيانات وتحديد أسباب مشاكل الفهرسة. إدارة هيكل الموقع سنساعدك على تجميع أقسام صغيرة من الموقع، وإنشاء أقسام افتراضية مشتركة لصفحات من أقسام مختلفة. على سبيل المثال، يمكن لمثل هذا القسم جمع معلومات عن جميع الصفحات التي تحتوي على كلمة "جدول" في العنوان.

الموقع الإلكتروني: webmaster.yandex.ru

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