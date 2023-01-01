Яндекс Поиск для сайта

يعد Yandex.Search لموقع ويب أداة مجانية للبحث في موقع الويب الخاص بك. يبحث ويقترح ويصحح الأخطاء المطبعية ويسمح لك بكسب المال من الإعلانات. لا توجد قيود على عدد الطلبات. التفاصيل في تعليمات الفيديو.

الموقع الإلكتروني: site.yandex.ru

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