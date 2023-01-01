Яндекс Радар

إحصائيات حول استخدام محركات البحث في روسيا منذ عام 2015 وفقًا لموقع Yandex.Metrica. ديناميكيات حصة محركات البحث في روسيا حسب الأسابيع والأشهر والسنوات. أقسام للأجهزة والأنظمة الأساسية المختلفة - iOS، Android، Mac OS، Windows.

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