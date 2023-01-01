Яндекс Телемост

اجتماعات الفيديو عبر الرابط. تنظيم مؤتمرات العمل أو مقابلة الأصدقاء في مؤتمر عبر الهاتف. الاجتماعات ليست محدودة في الوقت المناسب. يمكنك تنزيل Teleconference لنظام التشغيل Windows أو macOS.

الموقع الإلكتروني: telemost.yandex.ru

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