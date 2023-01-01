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Delivery Club

Delivery Club

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: delivery-club.ru

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Delivery Club على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اطلب الطعام الذي يتم توصيله إلى منزلك أو مكتبك. أكثر من 40.000 مطعم ومتجر مفضل. تسليم سريع - من 15 دقيقة!

الموقع الإلكتروني: delivery-club.ru

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Delivery Club. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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