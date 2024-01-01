Рамблер/погода
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الموقع الإلكتروني: weather.rambler.ru
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Рамблер/погода على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الطقس في مدن روسيا والعالم. توقعات دقيقة ومفصلة لهذا اليوم، غدا، عطلة نهاية الأسبوع، الأسبوع، 14 يوما أو شهر.
الموقع الإلكتروني: weather.rambler.ru
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