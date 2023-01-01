يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Едадил على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

الخصومات والعروض الترويجية في المتاجر، اكتشف أماكن الشراء بسعر أرخص ووفر ما يصل إلى 50% اليوم مع Edadil. الكتالوج الحالي للعروض الترويجية والخصومات على الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول.

الموقع الإلكتروني: edadeal.ru

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Едадил. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.