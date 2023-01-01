Яндекс Народная карта

People's Map هو محرر Yandex.Maps الذي يسمح لك بإنشاء وتحرير وتصحيح الكائنات على الخريطة بناءً على صور الأقمار الصناعية (والبيانات الأخرى). يتم نشر التغييرات التي تم إجراؤها على خريطة الأشخاص على Yandex.Maps.

الموقع الإلكتروني: n.maps.yandex.ru

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