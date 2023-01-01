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Яндекс Народная карта

Яндекс Народная карта

n.maps.yandex.ru

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

People's Map هو محرر Yandex.Maps الذي يسمح لك بإنشاء وتحرير وتصحيح الكائنات على الخريطة بناءً على صور الأقمار الصناعية (والبيانات الأخرى). يتم نشر التغييرات التي تم إجراؤها على خريطة الأشخاص على Yandex.Maps.

الموقع الإلكتروني: n.maps.yandex.ru

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