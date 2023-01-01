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Яндекс Учебник

Яндекс Учебник

education.yandex.ru

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

التعليم الحديث القائم على تقنيات ياندكس - تحليل تصرفات الطلاب والاختيار التلقائي للمهام لكل منها - مراقبة تطور المهارات لكل طالب في الوقت الحقيقي - العمل في الفصل والمنزل، الأولمبياد، الاختبارات، التكرار، دورات في الرياضيات والبرمجة

الموقع الإلكتروني: education.yandex.ru

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Яндекс Учебник. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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