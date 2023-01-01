Яндекс Учебник

التعليم الحديث القائم على تقنيات ياندكس - تحليل تصرفات الطلاب والاختيار التلقائي للمهام لكل منها - مراقبة تطور المهارات لكل طالب في الوقت الحقيقي - العمل في الفصل والمنزل، الأولمبياد، الاختبارات، التكرار، دورات في الرياضيات والبرمجة

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