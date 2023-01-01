WebCatalog
Яндекс Патенты

Яндекс Патенты

yandex.ru

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Яндекс Патенты على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Yandex.Patents - البحث عن وثائق براءات الاختراع. على Yandex.Patents، يمكنك البحث عن شهادات حقوق النشر لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وبراءات الاختراع الروسية لنماذج المنفعة والاختراعات، وطلبات براءات الاختراع.

الموقع الإلكتروني: yandex.ru

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Яндекс Патенты. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Яндекс Репетитор

Яндекс Репетитор

yandex.ru

Яндекс Расписания

Яндекс Расписания

rasp.yandex.ru

2GIS

2GIS

info.2gis.com

Mail.ru

Mail.ru

mail.ru

Яндекс Учебник

Яндекс Учебник

education.yandex.ru

Яндекс Поиск для сайта

Яндекс Поиск для сайта

site.yandex.ru

MPBoost

MPBoost

mpboost.pro

Яндекс Аудитории

Яндекс Аудитории

audience.yandex.ru

Яндекс.Путешествиях

Яндекс.Путешествиях

travel.yandex.ru

Яндекс Вебмастер

Яндекс Вебмастер

webmaster.yandex.ru

Яндекс Народная карта

Яндекс Народная карта

n.maps.yandex.ru

Яндекс Доставка

Яндекс Доставка

dostavka.yandex.ru

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية