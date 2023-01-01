Яндекс Патенты

Yandex.Patents - البحث عن وثائق براءات الاختراع. على Yandex.Patents، يمكنك البحث عن شهادات حقوق النشر لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وبراءات الاختراع الروسية لنماذج المنفعة والاختراعات، وطلبات براءات الاختراع.

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