WebCatalog
Яндекс Расписания

Яндекс Расписания

rasp.yandex.ru

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Яндекс Расписания على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الجدول الزمني الحالي للقطارات الكهربائية والحافلات والقطارات والطائرات والسفن والعبارات. لوحات العرض على الإنترنت في محطات القطارات والمطارات. ستساعدك خدمة Yandex Timetables في بناء طريق حول العالم، بالإضافة إلى اختيار وشراء تذكرة طائرة أو قطار أو حافلة عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: rasp.yandex.ru

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Яндекс Расписания. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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