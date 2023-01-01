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Яндекс Аудитории

Яндекс Аудитории

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الموقع الإلكتروني: audience.yandex.ru

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إنشاء شرائح بناءً على البيانات غير المتصلة بالإنترنت وعبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: audience.yandex.ru

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