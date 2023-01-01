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Яндекс Те­ле­прог­рам­ма

Яндекс Те­ле­прог­рам­ма

tv.yandex.ru

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

البرنامج التلفزيوني الكامل لهذا اليوم وغداً والأسبوع المقبل. لا تفوت وقت بدء أفلامك وعروضك المفضلة عن طريق إعداد إشعار عبر الرسائل القصيرة مجانًا. جدول برامج جميع القنوات التلفزيونية الشهيرة على برنامج Yandex.TV - الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والرياضة والأخبار والأفلام الوثائقية التعليمية وغيرها من البرامج.

الموقع الإلكتروني: tv.yandex.ru

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