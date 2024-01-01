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Рамблер/спорт

Рамблер/спорт

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الموقع الإلكتروني: sport.rambler.ru

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Рамблер/спорт على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أخبار الرياضة: كرة القدم والهوكي والكرة الطائرة وغيرها من الألعاب الرياضية. الفورمولا 1، فنون الدفاع عن النفس. أحداث من حياة الرياضيين. الدوريات والكؤوس الأوروبية والبطولات والأولمبياد.

الموقع الإلكتروني: sport.rambler.ru

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Рамблер/спорт. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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