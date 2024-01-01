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Рамблер/финансы

Рамблер/финансы

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الموقع الإلكتروني: finance.rambler.ru

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Рамблер/финансы على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أخبار الاقتصاد والمالية. أسعار الصرف، الوضع في البورصات، الأسهم، الأسعار، التحليلات. الوضع مع المعاشات والرواتب والقروض والودائع. تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. سوق المواد الخام.

الموقع الإلكتروني: finance.rambler.ru

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Рамблер/финансы. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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