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Рамблер/доктор

Рамблер/доктор

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الموقع الإلكتروني: doctor.rambler.ru

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Рамблер/доктор على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

متسكع/دكتور - الأشياء الأكثر إثارة للاهتمام من عالم الطب والعلوم. تعرف على آخر الأخبار من المواضيع الطبية والصيدلة والرعاية الصحية.

الموقع الإلكتروني: doctor.rambler.ru

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